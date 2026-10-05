Consejos efectivos para eliminar manchas de tinta de la ropa

Las manchas de tinta, especialmente las que se producen por bolígrafos o marcadores, pueden ser problemáticas y difíciles de eliminar. Sin embargo, expertos del Good Housekeeping Institute Home Care and Cleaning Lab compartieron métodos efectivos para lidiar con este tipo de manchas. Lo más recomendable es actuar rápidamente, ya que las manchas frescas son más fáciles de eliminar.

Para quitar manchas de tinta, se pueden utilizar productos que probablemente ya se encuentran en el hogar, como alcohol isopropílico, acetona y amoníaco. También existen removedores de manchas comerciales que pueden ser efectivos. Si la mancha ya está seca, no hay motivo para preocuparse, ya que hay formas de eliminarla, aunque puede ser necesario repetir el proceso varias veces.

Eliminar tinta con alcohol isopropílico es uno de los métodos más recomendados, especialmente en manchas recientes de tinta de bolígrafo. Para aplicar este método, se necesitarán toallas de papel, alcohol isopropílico, un gotero y un removedor de manchas previo. Primero, se debe colocar una toalla de papel debajo de la mancha y usar el gotero para aplicar el alcohol. Para manchas más grandes, se puede sumergir el área manchada en un recipiente con alcohol durante 15 minutos. Luego, se debe secar la mancha con una toalla de papel limpia hasta que no se transfiera más tinta.

Después de eso, es importante enjuagar la prenda con agua fría, aplicar un removedor de manchas previo y lavar la prenda en la temperatura más alta que sea segura para el tejido, utilizando un blanqueador seguro para colores si es necesario. Es fundamental asegurarse de que la mancha haya desaparecido por completo antes de secar la prenda.

Eliminar tinta con amoníaco es otra opción efectiva, ya que este producto ayuda a descomponer los pigmentos de color en la tinta. Para este método, se necesitará agua caliente, amoníaco y detergente para lavar ropa. Se debe enjuagar la mancha con agua fría y luego sumergir la prenda en una mezcla de agua caliente, detergente y amoníaco durante 30 minutos a una hora, o incluso toda la noche si la mancha es resistente.

Una vez que la mancha se haya aclarado, se debe enjuagar la prenda y lavarla como de costumbre. Al igual que con el método anterior, no se debe colocar la prenda en la secadora hasta que la mancha haya desaparecido por completo.

Por otro lado, el quitar manchas con quitaesmalte es una solución rápida para manchas frescas. Al igual que el alcohol, los quitaesmaltes a base de acetona ayudan a descomponer los pigmentos. Se recomienda aplicar unas gotas en un paño limpio y secar la mancha con cuidado, evitando frotar para no esparcir la tinta. Después de esto, se debe enjuagar la prenda con agua fría y lavarla como de costumbre.

Si se descubre una mancha de tinta en una prenda que ya pasó por la secadora, aún hay esperanza. Si los métodos mencionados no son efectivos, se puede recurrir a removedores de manchas comerciales más fuertes. Antes de aplicar cualquier removedor, se aconseja probarlo en un área oculta de la prenda para asegurarse de que no cause decoloración.

Existen otros métodos caseros que a veces se sugieren, como el uso de laca para el cabello, vinagre o pasta de dientes, pero su efectividad puede variar y no siempre son recomendables. En cuanto al uso de alcohol isopropílico, este no debería dañar la mayoría de las telas si se utiliza en pequeñas cantidades, pero siempre es mejor hacer una prueba en un área oculta antes de aplicarlo en la parte visible de la prenda.