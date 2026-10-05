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Operativo especial de seguridad para la despedida de Messi y el Fan Fest AFA en Buenos Aires

Este martes, el astro argentino jugará su último partido con la Selección ante Benín en el Monumental. Se espera una gran convocatoria y un evento especial en Ciudad Universitaria.

05/10/2026 | 18:12Redacción Cadena 3

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Operativo especial de seguridad para la despedida de Messi y el Fan Fest AFA en Buenos Aires

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Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- La Ciudad implementará un dispositivo de seguridad excepcional este martes para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, el cual abarcará el estadio Monumental y la zona de Ciudad Universitaria, donde se llevará a cabo el Fan Fest AFA "Gracias, Leo".

El operativo, que incluirá cortes de calles, comenzará al mediodía y la previa se desarrollará en el Fan Fest AFA "Gracias, Leo" en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria. El estadio de River Plate abrirá a las 16:00 horas, cuatro horas antes del partido que está programado para las 20:00.

Uno de los momentos destacados será la transmisión en pantalla gigante del amistoso Argentina-Benín, aunque desde el mediodía, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria será el escenario del evento público, que se extenderá hasta la medianoche y contará con música en vivo, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y la participación de artistas, invitados, influencers y streamers.

Más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con personal de seguridad privada, agentes de tránsito y de prevención, estarán a cargo del operativo. Se establecerán tres anillos de seguridad y controles de acceso para verificar las entradas.

Además, se aplicarán los controles correspondientes al programa Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos. La coordinación del operativo estará a cargo del Comité de Seguridad en el Fútbol y el Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo?
La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina y un Fan Fest AFA en Ciudad Universitaria.

¿Quiénes estarán a cargo de la seguridad?
Más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de seguridad privada.

¿Cuándo inicia el operativo de seguridad?
El operativo comenzará al mediodía del martes 5 de octubre.

¿Dónde se realizará el evento principal?
En el estadio Monumental y el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria.

¿Qué actividades habrá en el Fan Fest?
Habrá música en vivo, gastronomía, juegos y experiencias interactivas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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