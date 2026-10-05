Transporte interurbano de Córdoba: confirman nuevas asambleas para este martes a primera hora

FOTO: No hay transporte interurbano en Córdoba por asambleas de Aoita. (Foto: Lucía González/Cadena 3)

El conflicto con el transporte interurbano en Córdoba se intensifica, con asambleas convocadas para este martes, las cuales afectarán el servicio. Claudio Luna, secretario gremial del sindicato AOITA, informó a Cadena 3 que no ha habido comunicación por parte de los empresarios ni de las autoridades provinciales.

"Hemos resuelto hacer asambleas mañana al mismo horario que el día de hoy y hemos citado a un plenario general de delegados", expresó Luna. Este plenario decidirá sobre la modalidad de la medida de acción directa a adoptar, que podría incluir un paro total.

Luna mencionó que el reclamo principal es una recomposición salarial que llevan solicitando por cuatro meses. "Mañana es el cuarto día hábil, se pagan los salarios de septiembre y no hay ningún tipo de aumento para los trabajadores nucleados en AOITA", señaló.

Respecto a la situación de los usuarios, Luna lamenta las posibles inconveniencias: "No nos vamos a hacer responsables de que no haya servicios. La responsabilidad es pura y exclusivamente de las empresas y de la autoridad provincial".

• El aumento del boleto y la negociación salarial

La protesta se produjo después de que el jueves las tarifas interurbanas aumentaran alrededor del 15% —un 14,68%, según precisó Luna—. Fue el segundo incremento del año, después del aplicado el 2 de enero.

El dirigente cuestionó que, pese a esa actualización, las empresas no presentaran una propuesta salarial en la reunión del viernes. "Ellos dijeron que no tienen absolutamente nada para ofrecer en la recomposición salarial que estamos pidiendo", afirmó.

Entrevista de Informados, al Regreso.