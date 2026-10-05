El adiós de Messi de la selección: la reflexión del "Bocha" Houriet y de Claudio Giglioni

El retiro de Lionel Messi de la selección argentina abrió una etapa de recuerdos, emociones y reflexiones sobre una trayectoria que marcó para siempre al fútbol argentino.

En Cadena 3, el relator Carlos “Bocha” Houriet y el periodista y comentarista Claudio Giglioni compartieron sus miradas sobre la despedida del capitán y recorrieron distintos aspectos de su legado, desde el impacto que tuvo dentro de la cancha hasta la dimensión emocional de su vínculo con los argentinos.

Ambos análisis bordearon la fibra más íntima de la historia del astro rosarino y pusieron en palabras lo que significó acompañar, durante tantos años, la carrera de uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

El “Bocha” Houriet apeló a una particular comparación para describir a Messi y destacó la manera en que logró generar felicidad aun desde su característico bajo perfil.

Giglioni, por su parte, puso el foco en la decisión del capitán de cerrar su ciclo con la camiseta argentina y en la importancia de preservar el recuerdo de una trayectoria extraordinaria.

Una despedida que trasciende los resultados y los números para quedar ligada, por siempre, a la memoria de varias generaciones de argentinos.

El adiós del "Bocha" Houriet.

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El adiós de Claudio Giglioni.

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