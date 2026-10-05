Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 5 de octubre.

El sorteo número 26579 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 5 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 5944, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Carcel).

1° 5944

2° 9705

3° 3894

4° 2204

5° 6283

6° 5208

7° 6263

8° 0481

9° 7695

10° 1421

11° 3772

12° 8194

13° 0761

14° 4065

15° 1590

16° 6758

17° 0958

18° 9093

19° 1923

20° 1508

Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición en Argentina, donde los jugadores confían en sus números favoritos para obtener premios significativos. La quiniela ofrece diversas posibilidades de juego y es una de las opciones más elegidas por los argentinos.

En este sorteo, el número 5944 se destacó como el ganador principal, lo que generó expectativa entre los apostadores. La interpretación de este número, A primera (La Carcel), es parte de la cultura popular que rodea a la quiniela.