Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 5 de octubre.
El sorteo número 26579 de la quiniela nocturna se realizó el lunes 5 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 5944, correspondiente a "A primera (La Carcel)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26579 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 5 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 5944, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Carcel).
1° 5944
2° 9705
3° 3894
4° 2204
5° 6283
6° 5208
7° 6263
8° 0481
9° 7695
10° 1421
11° 3772
12° 8194
13° 0761
14° 4065
15° 1590
16° 6758
17° 0958
18° 9093
19° 1923
20° 1508
Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición en Argentina, donde los jugadores confían en sus números favoritos para obtener premios significativos. La quiniela ofrece diversas posibilidades de juego y es una de las opciones más elegidas por los argentinos.
En este sorteo, el número 5944 se destacó como el ganador principal, lo que generó expectativa entre los apostadores. La interpretación de este número, A primera (La Carcel), es parte de la cultura popular que rodea a la quiniela.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26579 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 5 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 5944.
¿Qué significa el número 5944?
Se interpreta como A primera (La Carcel).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.