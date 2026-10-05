El arquero de Belgrano, con grandes chances de ser titular en el amistoso de Uruguay

La muy probable titularidad del arquero de Belgrano, Thiago Cardozo para el último amistoso de la selección de Uruguay por Asia asoma como una de las noticias más relevantes del conjunto charrúa.

Además, la vuelta de Diego Forlán a India, en donde el ahora seleccionador interino mostró algunos de sus últimos lujos con el balón en los pies.

Poco antes de colgar las botas, el exjugador de Manchester United, Independiente, Inter de Milán y Peñarol militó durante 2017 en el Mumbai City.

Ya como seleccionador interino de la selección uruguaya, Forlán afrontará su tercera experiencia con varias bajas y algunas caras nuevas que van dando sus primeros pasos en el camino hacia la Copa del Mundo de 2030.

El partido ante India inicia a las 11, hora argentina.

De los 26 convocados por ‘Cachavacha’ para los amistosos, cuatro se han lesionado. Se trata de los centrales Sebastián Cáceres y Mathías Olivera, del centrocampista Giorgian de Arrascaeta y el atacante Martín Satriano.

Otro jugador, Brian Rodríguez, se perderá el partido debido a que su pasaporte no contaba con hojas disponibles para imprimir los sellos migratorios necesarios para ingresar en India.

Así las cosas, la Celeste tendrá cambios en todas las líneas y jugadores como Rodrigo Zalazar se preparan para sumar minutos desde el comienzo. También el arquero Thiago Cardozo de Belgrano, quien miró desde el banco de suplentes primero a Santiago Mele y después a Christian Fiermarín, quienes atajaron un partido cada uno.

De esta forma, es probable que el once titular sea el siguiente: Thiago Cardozo; Nahitan Nández, José María Giménez, Santiago Mouriño, Juan Manuel Sanabria; Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

En el comienzo de su gira amistosa por Asia, la Celeste cayó por 3-1 ante Japón en un juego que se decidió por dos tantos pasados los 90 minutos. Y luego goleó por 1-4 a Corea del Sur.