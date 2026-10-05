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La nostalgia del presente: Messi entrenó por última vez con la selección argentina

El astro rosarino ensayó junto a sus compañeros del plantel albiceleste en el predio de Ezeiza. Este martes, tendrá su despedida ante Benín en el estadio de River. 

05/10/2026 | 18:51Redacción Cadena 3

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El crack rosarino, en su última práctica con el equipo nacional.

FOTO: El crack rosarino, en su última práctica con el equipo nacional.

El crack rosarino, en su última práctica con el equipo nacional.

FOTO: El crack rosarino, en su última práctica con el equipo nacional.

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El día menos pensado está llegando: Lionel Messi entrenó este lunes por última vez junto a la selección argentina en el predio de Ezeiza, antes de su despedida ante Benín.

El astro rosarino compartió la práctica con sus compañeros del plantel albiceleste, en una jornada cargada de simbolismo por tratarse de su último entrenamiento con la camiseta de la selección en suelo argentino.

Este martes, llegará el momento más esperado. Desde las 20, Messi tendrá su despedida ante Benín en el estadio Monumental, en un partido que marcará una nueva página en su extensa historia con Argentina.

Después de tantos años, títulos, goles y momentos inolvidables, el capitán de la selección afrontará ante su público una jornada que tendrá un significado especial.

La última práctica en Ezeiza ya quedó atrás. Ahora, la pelota y el Monumental serán los escenarios del próximo capítulo de una historia que parece difícil de cerrar.

Lectura rápida

¿Qué evento está ocurriendo? Este martes, Lionel Messi tendrá su despedida ante Benín.

¿Quién es el protagonista principal? El protagonista principal es Lionel Messi.

¿Cuándo se lleva a cabo el evento? El evento se llevará a cabo este martes a las 20 horas.

¿Dónde se realizará la despedida? La despedida se realizará en el estadio Monumental.

¿Por qué es significativo este evento? Es significativo porque marca el último partido de Messi con la selección argentina en suelo argentino.

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