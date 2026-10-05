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Primera Nacional: Racing, a ocho puntos del reducido con 12 en juego

La Academia quedó al límite, deberá ganar y aún así no es segura la clasificación. ¿Cómo le fue desde que ascendió a la segunda categoría? El detalle.

05/10/2026 | 18:30Redacción Cadena 3

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Racing no depende de sí mismo

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Racing de Nueva Italia quedó con la soga al cuello en su lucha por clasificar al reducido por el segundo ascenso a Primera División ya que con el 1-1 en su visita a Central Norte de Salta quedó a ocho puntos con 12 por jugar.

Las 37 unidades que ostenta en la zona A de la Primera Nacional, se encuentran lejos de Ciudad Bolívar que está octavo con 45 y marca el límite en las posiciones y hoy es el último que estaría ingresando a ese reducido.

En lo que le queda, Racing está obligado a superar a San Telmo, Defensores de Belgrano y Chaco For Ever que como la Academia suman 37 pero están mejor posicionados por diferencia de gol. Encima de ellos está Los Andes con 40, a cinco de Bolívar.

De los cuatro que están en el medio entre Bolívar y Racing, los cordobeses deben enfrentar a dos: Los Andes de local en la próxima jornada y los chaqueños en la última.

Lo peor que podría sucederle tras la fecha venidera es seguir a ocho del último clasificado con 9 por jugar.

Con lo cual no le sirve otra que ganar, pero para eso debe dejar una mala racha de cinco sin sumar de a tres, habiendo ganado solo uno de los últimos ocho. Su última victoria fue hace más de un mes: 1-0 a Colón el 30 de agosto.

¿CUÁNTAS VECES CLASIFICÓ AL REDUCIDO DESDE SU VUELTA A LA PRIMERA NACIONAL?

Racing ascendió en 2022 y en 2023 volvió a jugar en la principal categoría de ascenso.

Entre los tres torneos que disputó apenas en uno alcanzó a jugar la primera fase del reducido, en 2024, pero se quedó afuera en Mataderos ante Nueva Chicago.

2023: Quedó 12º con 41 puntos, a ocho de Ferro que fue el octavo con 49.

2024: Fue séptimo y clasificó al reducido con 53 unidades, pero se enfrentó sin ventaja deportiva a Chicago, tercero en el otro grupo, en Mataderos. Empataron 1-1 y se quedó afuera por la ventaja deportiva.

2025: Finalizó 11º con 41 puntos, a siete de Patronato que terminó octavo con 48.

Lectura rápida

¿Qué situación enfrenta Racing de Nueva Italia? Racing está a ocho puntos de clasificar al reducido por el segundo ascenso a Primera División, tras empatar 1-1 con Central Norte de Salta.

¿Quiénes son los rivales directos de Racing? Sus rivales son San Telmo, Defensores de Belgrano y Chaco For Ever, además de Los Andes.

¿Cuántos puntos tiene Racing actualmente? Racing tiene 37 puntos en la zona A de la Primera Nacional.

¿Cuándo fue la última victoria de Racing? La última victoria de Racing fue el 30 de agosto, cuando ganó 1-0 a Colón.

¿Cuántas veces clasificó Racing al reducido desde su regreso? Desde su regreso, Racing clasificó al reducido una vez, en 2024, pero fue eliminado por Nueva Chicago.

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