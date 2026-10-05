La inflación en Córdoba se aceleró al 2,1%, según el Centro de Almaceneros

FOTO: La inflación fue del 2,1% en septiembre, según el Centro de Almaceneros de Córdoba.

La inflación de septiembre en Córdoba fue del 2,1%, según el relevamiento del Centro de Almaceneros, y acumuló un 24% en lo que va del año. La variación interanual alcanzó el 32,8%, en un escenario de caída del consumo y dificultades de las familias para financiar la compra de alimentos.

El presidente de la entidad, Germán Romero, explicó en diálogo con Cadena 3 que los mayores aumentos se registraron en bienes y servicios varios, con un 3,3%; salud, con un 2,8%; bebidas alcohólicas, con un 2,5%; y restaurantes y hoteles, con un 2,4%.

También destacó las subas de alimentos y bebidas no alcohólicas, del 2%, y de prendas de vestir y calzado, del 2,3%, por el peso que tienen esos rubros en la medición. "La inflación sigue alta. Creemos que va a estar estable en torno al 2%", sostuvo Romero, quien señaló que volver a superar ese umbral representa el cruce de una "barrera psicológica".

Según explicó, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en septiembre alrededor de $2.076.500 para cubrir la canasta básica total, que reúne gastos alimentarios y no alimentarios y determina la línea de pobreza. Aclaró que ese cálculo no contempla alquileres.

Para acceder únicamente a la canasta alimentaria y no quedar por debajo de la línea de indigencia, ese mismo hogar requirió aproximadamente $1.130.000.

Romero consideró que esos valores resultan difíciles de afrontar con los ingresos promedio de las familias y vinculó esa brecha con la falta de mejoras en los indicadores sociales.

Consultado sobre la posibilidad de una nueva tendencia alcista, indicó que el instituto de la entidad proyecta una inflación del 32,5% para el cierre del año. Aunque recordó que noviembre y diciembre suelen ser meses de mayor presión sobre los precios, evaluó que la retracción del consumo limita una aceleración más fuerte. "Cuando cae la demanda, el precio de la oferta debería bajar. No está ocurriendo, pero entendemos que va a estar estable", expresó.

Para Romero, la desaceleración de los meses anteriores había sido prácticamente imperceptible para los consumidores y no se tradujo en una recuperación de sus condiciones de vida. Atribuyó esa situación a que, según su análisis, los aumentos salariales quedaron por debajo de la inflación, incluso cuando el índice mensual fue inferior al 2%. "No hubo mejora del poder adquisitivo, del poder de compra", afirmó.

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El dirigente también describió cambios en la alimentación. Señaló que el traslado de primeras a segundas y terceras marcas comenzó hace unos tres años y que luego el ajuste avanzó sobre los productos que las familias consumen.

Identificó a las carnicerías entre los comercios más perjudicados y aseguró que el consumo de carne vacuna cayó fuertemente. Explicó que fue reemplazada de manera parcial por pollo y cerdo, sin que esas alternativas compensaran toda la disminución.

También mencionó una caída en la compra de leche, yogures, quesos, frutas y verduras de hoja. Como contrapartida, observó un mayor consumo de papas, pan y fideos, productos más económicos que permiten alcanzar una mayor sensación de saciedad.

Romero aclaró que no es profesional de la salud, pero señaló que especialistas que trabajan con el equipo de la entidad advierten sobre las consecuencias de estos cambios para el desarrollo infantil.

En ese contexto, indicó que el último relevamiento encontró que, en el 28,6% de los hogares con menores, alguno o todos ellos debieron reducir las porciones o saltear una comida por falta de dinero.

La pérdida de capacidad de compra también modificó la frecuencia de las visitas a los comercios. Según explicó, muchas familias dejaron de realizar compras mensuales, quincenales o semanales en grandes superficies y pasaron a adquirir diariamente pequeñas cantidades en almacenes y negocios de cercanía.

Sin embargo, aclaró que el aumento de clientes no implica una recuperación comercial: las ventas en volumen se ubicaron un 8,3% por debajo de septiembre de 2025. "Hay un problema de consumo, no de clientes", resumió.

Durante la entrevista, Romero señaló que alrededor del 88% de las familias financió alimentos. Precisó que un 36,5% utilizó tarjetas de crédito y mencionó un 28,4% que recurrió al fiado, una modalidad que vinculó con los comercios de proximidad.

Explicó que algunas familias eligen esos negocios para comprar lo necesario para el día, mientras que otras llegan después de agotar el límite de sus tarjetas y buscan una alternativa de crédito informal.

No obstante, advirtió que el fiado también encuentra límites: informó una morosidad del 22,5% y una incobrabilidad cercana al 19%.

Según Romero, la combinación de menores ventas, aumentos de costos fijos y deudas que no se recuperan genera pérdidas para los comerciantes. Al mismo tiempo, alertó sobre el impacto que tiene para los hogares el agotamiento de las posibilidades de financiar alimentos.

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Entrevista de Sergio Suppo y Luis Fernández Echegaray.