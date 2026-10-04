Marcelo González exige mayor control sobre teatros de Mar del Plata tras declaraciones de Rottemberg

Buenos Aires, 4 octubre (NA) – El empresario Marcelo González reaccionó ante las preocupaciones expresadas por Carlos Rottemberg en relación a los desafíos que enfrenta la próxima temporada teatral y solicitó un mayor control por parte del municipio sobre las condiciones de las salas en Mar del Plata.

González hizo referencia a la situación actual luego de que Rottemberg admitiera que, hasta el 15 de septiembre, solo contaba con dos obras confirmadas para sus seis salas y no descartara comenzar la temporada con algún teatro cerrado, según lo publicado por El Marplatense.

El titular del Teatro Tronador BNA criticó que el debate se limite únicamente a las dificultades para completar la programación de verano y enfatizó en las condiciones de funcionamiento de los teatros de la ciudad.

"Se acabó, hay mucha hipocresía detrás de esto, y la verdad, el municipio, las autoridades, deberían poner un poquito más el foco en la calidad de servicios, en el estado de edificios, de seguridad, en todo sentido", manifestó.

Además, el empresario argumentó que las salas deberían operar durante un mayor número de meses al año y propuso que se exija su apertura al menos seis meses al año para ofrecer diversas propuestas.

"Es una locura que los teatros de Mar del Plata estén cerrados por lo menos 300 días al año. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, por eso están en el estado que están", cuestionó.

González también defendió su compromiso con la ciudad y destacó que su proyecto en el Teatro Tronador incluye actividades educativas y culturales que trascienden la temporada estival.

En este contexto, anticipó que presentará "Hairspray" en el próximo verano y aseguró que ya está trabajando en una propuesta para la temporada de 2028.

"Es parte de por qué también esta debacle que está pasando en la sociedad argentina. Lo lamento mucho", concluyó.