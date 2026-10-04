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El Gobierno Nacional comienza la semana con una nueva reunión de Gabinete

Además, Javier Milei participará de la presentación de cartas credenciales de los embajadores de Bélgica, Irlanda, República de Finlandia e Israel. 

04/10/2026 | 20:23Redacción Cadena 3

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El presidente Javier Milei, en París.

FOTO: El presidente Javier Milei, en París.

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El Gobierno Nacional comenzará la semana con una nueva reunión de Gabinete, a las 10hs. en Casa Rosada, para retomar la agenda de trabajo y analizar los objetivos legislativos en el último trimestre del año.

Además, el mismo lunes a las 13hs. el presidente Javier Milei participará de la presentación de cartas credenciales de los embajadores del Reino de Bélgica, Irlanda, la República de Finlandia y el Estado de Israel, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Al día siguiente, el vocero presidencial, Adrián Ravier, retomará su habitual conferencia de prensa a las 11hs., mientras que a las 13hs. se llevará a cabo una nueva reunión de Mesa Política donde, posiblemente, continúen con la discusión sobre Reforma electoral y eliminación de las PASO.

También el martes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, asistirá a la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo, en Ezeiza, a las 9.00hs., mientras que el ministro de Salud, Mario Lugones, disertará en el AmCham Health Forum 2026, en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, pasado el mediodía.

Por último, a las 16hs., el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, estará presente en la apertura de los Premios Revista Quórum, llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo el lunes a las 10hs.? Una reunión de Gabinete del Gobierno Nacional.

¿Quién presentará cartas credenciales el lunes a las 13hs.? El presidente Javier Milei.

¿Qué conferencia se retomará el martes a las 11hs.? La conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier.

¿Dónde inaugurará la ministra de Seguridad el Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo? En Ezeiza.

¿Quién estará en la apertura de los Premios Revista Quórum? El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la Facultad de Derecho de la UBA.

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