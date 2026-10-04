Comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo con pedidos de hasta 33 años de prisión

FOTO: La Fiscalía adelantó que solicitará 30 años de prisión para cada uno de los acusados.

Este lunes comenzará en Rosario el juicio oral por el crimen de Ivana Garcilazo, la joven hincha de Rosario Central que murió tras recibir un piedrazo luego del clásico disputado el 30 de septiembre de 2023. Tres hombres llegarán al debate acusados por el homicidio y afrontan pedidos de penas de hasta 33 años de prisión.

En el banquillo estarán Ariel Matías Cabrera (45), Juan José Massón (43) y Damián Gerardo Reifenstuel (47). Los tres permanecen detenidos y serán juzgados por un tribunal integrado por Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena.

La primera audiencia está prevista para este lunes 5 de octubre a las 14 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El cronograma se extenderá, en principio, hasta el 22 de octubre, mientras que las restantes jornadas comenzarán a las 8.

La Fiscalía adelantó que solicitará 30 años de prisión para cada uno de los acusados, mientras que la querella que representa a la familia de Ivana reclamará 33 años.

FOTO: El deseo de justicia de la familia.

El ataque después del clásico

El crimen ocurrió durante la tarde del 30 de septiembre de 2023, después del partido que Rosario Central y Newell's disputaron en el Gigante de Arroyito.

Ivana circulaba en moto por Ovidio Lagos y Montevideo cuando fue alcanzada por una piedra. El impacto le provocó lesiones que derivaron en su muerte.

La investigación sostiene que Cabrera, Massón y Reifenstuel participaron del ataque y atribuye a los tres responsabilidad en el resultado fatal. La acusación fiscal encuadró el hecho como homicidio simple agravado en el marco de un espectáculo deportivo.

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La causa estuvo inicialmente a cargo del fiscal Lisandro Artacho, quien posteriormente asumió como juez. A raíz de ese cambio, la acusación durante el juicio será sostenida por las fiscales Carla Ranciari y Laura Riccardo.

Durante la investigación, Artacho había planteado que los tres acusados realizaron aportes concretos al ataque y que cada piedra arrojada incrementó el riesgo al que estuvo expuesta la víctima.

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Los pedidos de pena

Una de las diferencias que quedará planteada durante el debate estará en la extensión de las condenas solicitadas. El Ministerio Público de la Acusación pedirá 30 años de prisión para Cabrera, Massón y Reifenstuel. La querella, encabezada por el abogado Marcos Cella, elevará el pedido a 33 años para cada uno.

A tres años del crimen, el juicio buscará determinar la responsabilidad penal individual de los acusados en un caso que tuvo fuerte repercusión en Rosario y que desde entonces mantiene a la familia de Ivana a la espera de una resolución judicial.