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Aumenta el boleto de colectivo urbano en Rosario desde este lunes

La tarifa básica pasará a $2.150 y también se actualizarán los descuentos para usuarios frecuentes, estudiantes y beneficiarios de la tarifa social SUBE. El ajuste alcanzará además a los abonos de Mi bici tu bici.

04/10/2026 | 20:46Redacción Cadena 3 Rosario

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La tarifa básica pasará a $2.15.0

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Desde este lunes regirá un nuevo cuadro tarifario para el transporte urbano de pasajeros. El viaje tendrá un valor de $2.150 y también se modificarán las tarifas con descuentos y los abonos del sistema de bicicletas públicas.

Cómo quedarán las tarifas

Desde el lunes, los valores del transporte urbano serán los siguientes:

Tarifa básica: $2.150.

Tarifa social SUBE: $1.204.

Uso frecuente de 30 a 79 viajes: $1.720.

Uso frecuente desde 80 viajes: $1.612,50.

Tarifa estudiantil: $1.075.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También aumenta Mi bici tu bici

Los abonos del sistema de bicicletas públicas se actualizarán en la misma fecha. Los nuevos valores serán:

Abono diario: $2.418,75.

Abono mensual: $24.187,50.

Abono anual: $161.250.

Abono promocional: $1.209,38.

Lectura rápida

¿Qué anunció la Municipalidad de Rosario? Un nuevo cuadro tarifario para el transporte urbano de pasajeros que comenzará el 5 de octubre.

¿Cuál es el nuevo valor del viaje? El viaje tendrá un costo de $2.150.

¿Cuándo se aplicó la última modificación del boleto? La última modificación se aplicó en febrero de 2026.

¿Qué se dijo sobre la renovación de la flota? Se incorporaron 130 unidades en 2025 y 42 coches en 2026, con más incorporaciones previstas.

¿Cuándo se actualizarán los abonos de bicicletas públicas? Los abonos se actualizarán el 5 de octubre, con nuevos valores establecidos.

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