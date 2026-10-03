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Euge Quevedo aclaró su futuro en LBC y adelantó una sorpresa con Kesito

En diálogo con Cadena 3 desde Arequito, la artista contó que recibió numerosos mensajes de personas que le preguntaban si dejaría el grupo.

03/10/2026 | 11:45Redacción Cadena 3

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Eugenia Quevedo le puso fin al rumor: sigue en La Banda de Carlitos.

FOTO: Eugenia Quevedo le puso fin al rumor: sigue en La Banda de Carlitos.

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Euge Quevedo desmintió los rumores sobre una eventual salida de La Banda de Carlitos y anticipó nuevos proyectos junto a Kesito. La cantante habló después de su primera presentación en Arequito, donde destacó el recibimiento del público.

En diálogo con Cadena 3, la artista contó que recibió numerosos mensajes de personas que le preguntaban si dejaría el grupo. Frente a esas versiones, negó que estuviera por irse y destacó el buen momento que atraviesan junto a Kesito.

Además, adelantó que tiene muchas ganas de poner en marcha una iniciativa que ya tiene pensada y que incluiría a su compañero. Aunque evitó dar detalles, dejó abierta la posibilidad de concretarla antes de fin de año.

Durante la entrevista también se anticipó que ambos participarán en un proyecto infantil para el que ya grabaron una canción y un video. El material podría presentarse en los próximos días.

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Sobre su debut en Arequito, Quevedo celebró el clima que se vivió durante el espectáculo. "Es la primera vez que venimos y estamos muy contentos. La noche fue muy linda, se sintió muy familiera, muy jodona. La gente se copó un montón, estuvo espectacular", expresó.

La cantante contó que pocas horas antes había participado de una celebración junto a la familia Sancor en Sunchales y que luego se trasladó a Arequito para continuar con sus presentaciones. Valoró el cariño del público y la posibilidad de llevar su música a distintos escenarios.

También se refirió al significado personal de interpretar "A mi manera", una canción que la conmueve por el contenido de su letra. “Me toca mucho en lo personal. Me emociona lo que dice la letra, me emociona todo”, señaló.

Informe de Orlando Morales.

Lectura rápida

¿Quién visitó Arequito y habló con Cadena 3?
Eugenia Quevedo visitó Arequito y dialogó con Cadena 3 sobre su experiencia.

¿Qué opinó Eugenia sobre su presentación?
La cantante expresó que la noche fue “muy linda” y que la gente estuvo “espectacular”.

¿Dónde estuvo antes de Arequito?
Quevedo estuvo en Sunchales participando de una celebración con la familia Sáncor.

¿Qué proyecto nuevo tiene en mente?
La cantante tiene ganas de implementar un proyecto nuevo que incluiría a Kesito.

¿Desmintió algún rumor?
Sí, Eugenia Quevedo desmintió rumores sobre su salida de la banda de Carlitos.

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