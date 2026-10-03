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Confirman que ya se vendieron todas las entradas para el clásico entre Talleres y Belgrano

Lo dijo a Cadena 3 el vicepresidente del Matador, Miguel Cavatorta. El partido será este domingo a las 17 en el Kempes. 

03/10/2026 | 19:15Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El Kempes estará colmado de hinchas albiazules el domingo.

FOTO: El Kempes estará colmado de hinchas albiazules el domingo.

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    Audio. Confirman que ya se vendieron todas las entradas para el clásico entre Talleres y Belgrano

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El vicepresidente de Talleres, Miguel Cavatorta, confirmó a Cadena 3 que ya se acabó el remanente de entradas que el club había puesto a la venta para el clásico cordobés contra Belgrano que se jugará este domingo a las 17 en el Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

Las localidades que habían puesto a la venta eran para las plateas Ardiles y Gasparini y tenían valores diferentes para socios y no socios.

"Va a ser un Kempes completo", agregó Cavatorta tras decir que se había vendido todo el remanente de entradas que el club había puesto a la venta.

Solo hinchas albiazules

El clásico se jugará con público local. Los socios de Talleres deben tener la cuota de septiembre al día y abonar el aporte extraordinario correspondiente al Día del Club para ingresar al estadio.

Para los Socios T, el pago del Día del Club funciona, además, como reserva de la ubicación para el partido.

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Informe de Gabriel Rodríguez.

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