Confirman que ya se vendieron todas las entradas para el clásico entre Talleres y Belgrano
Lo dijo a Cadena 3 el vicepresidente del Matador, Miguel Cavatorta. El partido será este domingo a las 17 en el Kempes.
03/10/2026 | 19:15Redacción Cadena 3
FOTO: El Kempes estará colmado de hinchas albiazules el domingo.
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La Previa
El vicepresidente de Talleres, Miguel Cavatorta, confirmó a Cadena 3 que ya se acabó el remanente de entradas que el club había puesto a la venta para el clásico cordobés contra Belgrano que se jugará este domingo a las 17 en el Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.
Las localidades que habían puesto a la venta eran para las plateas Ardiles y Gasparini y tenían valores diferentes para socios y no socios.
"Va a ser un Kempes completo", agregó Cavatorta tras decir que se había vendido todo el remanente de entradas que el club había puesto a la venta.
Solo hinchas albiazules
El clásico se jugará con público local. Los socios de Talleres deben tener la cuota de septiembre al día y abonar el aporte extraordinario correspondiente al Día del Club para ingresar al estadio.
Para los Socios T, el pago del Día del Club funciona, además, como reserva de la ubicación para el partido.
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El partido se jugará este domingo a las 17 y las puertas abrirán dos horas antes. Será obligatorio presentar el DNI físico. También habrá controles durante los banderazos del sábado.
/Fin Código Embebido/
Informe de Gabriel Rodríguez.