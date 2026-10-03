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Multitudinaria Marcha del Orgullo recorrió Rosario y llegó al Monumento a la Bandera

Miles de personas participaron este sábado de la movilización que partió desde plaza Libertad y atravesó el centro rosarino. La jornada incluyó una feria con más de 200 emprendimientos y cerró con un festival frente al río.

03/10/2026 | 20:26Redacción Cadena 3 Rosario

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Miles de personas participaron este sábado de la movilización que partió desde plaza Libertad.

FOTO: Miles de personas participaron este sábado de la movilización que partió desde plaza Libertad.

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Una multitud participó este sábado de la 20ª Marcha del Orgullo en Rosario, que recorrió distintas calles del centro de la ciudad y tuvo como destino final el Parque Nacional a la Bandera, donde la jornada continuó con un festival.

FOTO: La marcha tuvo como destino final el Parque Nacional a la Bandera.

La convocatoria había comenzado durante la tarde en plaza Libertad, ubicada entre Mitre, Pasco, Sarmiento e Ituzaingó. Allí se instalaron más de 200 puestos de emprendedores de la comunidad LGBTIQNB+, además de desarrollarse actividades culturales y presentaciones de artistas locales.

FOTO: Banderas, música, carrozas.

Pasadas las 17.30, la movilización comenzó a avanzar desde Mitre y Pasco. Con banderas, música, carrozas y diferentes agrupaciones, la columna tomó calle Mitre, avenida Pellegrini y Buenos Aires para dirigirse hacia el sector del Monumento Nacional a la Bandera.

FOTO: Las carrozas le dieron color a la marcha.

Una movilización que cumplió 20 ediciones

La marcha de este año tuvo como uno de sus ejes el reclamo “¡Basta de travesticidios! ¡Ley Integral Trans ya!”, además de demandas vinculadas con el acceso al trabajo, la salud, la educación y la vivienda.

FOTO: Movilización masiva en Rosario.

Durante la jornada también hubo un homenaje a Gabriela Denisse Banach, integrante de la Asamblea del Orgullo y víctima de un travesticidio ocurrido en agosto pasado.

FOTO: El despliegue de la marcha obligó a implementar cortes de tránsito.

El despliegue de la marcha obligó a implementar cortes de tránsito y modificaciones temporales en numerosas líneas del transporte urbano. Personal municipal acompañó el recorrido y las interrupciones vehiculares fueron levantándose progresivamente a medida que avanzaba la movilización.

FOTO: Las consignas de esta edición: “¡Basta de travesticidios! ¡Ley Integral Trans ya!”

El cierre frente al Monumento

La llegada al Parque Nacional a la Bandera marcó el tramo final de una jornada que había comenzado varias horas antes en plaza Libertad. Allí se desarrolló el Festival del Orgullo, con música y actividades sobre el escenario.

La convocatoria formó parte de la Semana del Orgullo, que durante los días previos incluyó distintas propuestas culturales en Rosario y tuvo como actividad central la multitudinaria movilización de este sábado.

Lectura rápida

¿Qué evento se realizó en Rosario? La 20ª Marcha del Orgullo se llevó a cabo en Rosario.

¿Quiénes participaron en la marcha? Multitud de personas de la comunidad LGBTIQNB+ y sus aliados.

¿Cuándo tuvo lugar la marcha? Este sábado, comenzando en la tarde.

¿Dónde finalizó la marcha? En el Parque Nacional a la Bandera.

¿Por qué se realizó la marcha? Para reclamar por derechos y visibilizar problemáticas como los travesticidios y el acceso a servicios básicos.

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