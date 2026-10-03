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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 3 de octubre.

El sorteo número 13049 de la Quiniela Turista se realizó el sábado 3 de octubre a las 22:15, con el número 8239 a la cabeza, interpretado como "A primera (Lluvia)". Conocé los resultados completos.

03/10/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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El sorteo número 13049 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 3 de octubre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 8239, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lluvia).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8239
2° 8620
3° 2068
4° 5925
5° 4376
6° 4109
7° 2486
8° 5651
9° 6453
10° 7976
11° 3819
12° 9697
13° 3987
14° 5863
15° 2003
16° 2335
17° 9064
18° 0271
19° 7561
20° 3986

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13049 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 3 de octubre a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 8239, interpretado como "A primera (Lluvia)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los números ganadores van del 8239 al 3986.

¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio oficial de la Quiniela Turista.

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