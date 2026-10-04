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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo 4 de octubre

Este domingo 4 de octubre, Tucumán presentará una temperatura mínima de 14° y una máxima de 25°. El cielo estará parcialmente nublado y se espera una leve brisa del este.

04/10/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes rotas, con una temperatura de 20° y una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 68%, lo que genera un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 1 m/s desde el este.

El clima hoy domingo 4 de octubre

Para este domingo 4 de octubre, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 25°. Las condiciones del viento serán suaves, con una brisa del este. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico. No se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el lunes 5 de octubre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 25° con posibilidad de lluvias ligeras. El martes 6 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 29°, con cielos nublados. El miércoles 7 de octubre, se anticipan lluvias moderadas, con mínimas de 19° y máximas de 32°. Finalmente, el jueves 8 de octubre, se espera un descenso en las temperaturas, con mínimas de 16° y máximas de 21°, acompañadas de lluvias ligeras.

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