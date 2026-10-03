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Scaloni reafirma su deseo de seguir como entrenador de la selección argentina

Además, el técnico de la selección argentina habló sobre la jerarquía de los rivales para los próximos amistosos.

03/10/2026 | 23:41Redacción Cadena 3

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Lionel Scaloni volvió a manifestar sus ganas de seguir al mando de la Selección.

FOTO: Lionel Scaloni volvió a manifestar sus ganas de seguir al mando de la Selección.

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Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, volvió a expresar su deseo de continuar al frente del equipo nacional, afirmando que se siente con "energías" para seguir como entrenador. Sin embargo, también aclaró que "yo soy reacio a qué me consuma y sigo haciendo mis cosas".

Scaloni se refirió a la calidad de los rivales tras la contundente victoria por 7-0 ante Burkina Faso, adelantando que "no hay muchas opciones de rivales" para las próximas fechas FIFA en noviembre.

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Lectura rápida

¿Qué dijo Scaloni sobre su futuro?
Expresó que tiene energías para continuar como entrenador de la selección argentina.

¿Cómo se siente Scaloni en su rol?
Se siente con energías, pero es reacio a que el cargo lo consuma.

¿Qué comentó sobre los rivales?
Señaló que no hay muchas opciones de rivales para los amistosos de noviembre.

¿Cuál fue el resultado del último partido?
La selección argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en su último encuentro.

¿Qué se espera de Scaloni?
Se espera que continúe al mando de la selección, aunque no ha tomado una decisión definitiva.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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