Scaloni reafirma su deseo de seguir como entrenador de la selección argentina

FOTO: Lionel Scaloni volvió a manifestar sus ganas de seguir al mando de la Selección.

Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, volvió a expresar su deseo de continuar al frente del equipo nacional, afirmando que se siente con "energías" para seguir como entrenador. Sin embargo, también aclaró que "yo soy reacio a qué me consuma y sigo haciendo mis cosas".

Scaloni se refirió a la calidad de los rivales tras la contundente victoria por 7-0 ante Burkina Faso, adelantando que "no hay muchas opciones de rivales" para las próximas fechas FIFA en noviembre.

Noticia en desarrollo...