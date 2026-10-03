Berlanga, presidente de Vélez: "Soulé debería tener un castigo ejemplificador".

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, habló con Cadena 3 en el marco del partido entre Argentina y Burkina Faso en el Estadio Más Monumental, y habló del presente del club de Liniers y reavivó la polémica con el ex jugador del club, Matías Soulé.

Berlanga mencionó la situación de los jóvenes talentos del club y ex jugadores, como Valentín Gómez, Otamendi y Thiago Almada, quien es su preferido para ser el próximo 10 de Argentina en el próximo Mundial.

Consultado sobre si Matías Soulé debería ser el 10 de Argentina, dijo que no por la forma en que se fue del club y aseguró que "debería tener un castigo ejemplificador", como por ejemplo no poder ser el 10 de la Selección ni ser el capitán. Y agregó: "No son buenos ejemplos".

En ese marco, agregó: "No nos gusta que los chicos se vayan libres, pero bueno, sabemos que es una lucha que hay que dar con los representantes, que a veces obran de mala fe".

Sobre la continuidad del cuerpo técnico de Vélez, aclaró que "se quedarán en el club", y aseguró que están "felices con ellos y esperanzados para lo que viene".

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Entrevista de Mauricio Coccolo y Diego Borinsky.