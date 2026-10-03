Banderazo Pirata: los hinchas de Belgrano hacen temblar el Gigante de Alberdi.

El Gigante de Alberdi late a puro ritmo celeste en esta tarde de sábado. En medio de un clima de fiesta y expectativa total por el clásico cordobés de este domingo frente a Talleres, miles de hinchas y familias piratas se encuentran en el Estadio Julio César Villagra viviendo el "Banderazo Gigante" y brindar el último aliento a los jugadores.

Las puertas del estadio se abrieron a las 18 horas con entrada libre y gratuita, y la marea celeste brinda su apoyo al plantel profesional y el cuerpo técnico en la previa del clásico.

El operativo de ingreso se desarrolló por distintos accesos: la Tribuna Cuellar (Baja y Alta) ingresa por el portón 14 de calle Hualfin, la Platea Heredia lo hizo por el portón 5 de calle Orgaz y la Popular Pirata por los portones 1, 2 y 3 sobre la misma arteria. Cabe recordar que la tribuna Preferencial se encuentra inhabilitada por el montaje del escenario para el concierto de Airbag.

En las inmediaciones del estadio se despliega un fuerte operativo de seguridad con cortes de tránsito vigentes desde las 17 y controles de cacheo en todos los accesos.