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Banderazo Pirata: los hinchas de Belgrano hacen temblar el Gigante de Alberdi

Una multitud copó el Estadio Julio César Villagra para alentar en la previa del clásico contra Talleres. 

03/10/2026 | 18:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Banderazo Pirata: los hinchas de Belgrano hacen temblar el Gigante de Alberdi.

FOTO: Banderazo Pirata: los hinchas de Belgrano hacen temblar el Gigante de Alberdi.

Banderazo Pirata: los hinchas de Belgrano hacen temblar Alberdi.

FOTO: Banderazo Pirata: los hinchas de Belgrano hacen temblar Alberdi.

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El Gigante de Alberdi late a puro ritmo celeste en esta tarde de sábado. En medio de un clima de fiesta y expectativa total por el clásico cordobés de este domingo frente a Talleres, miles de hinchas y familias piratas se encuentran en el Estadio Julio César Villagra viviendo el "Banderazo Gigante" y brindar el último aliento a los jugadores.

Las puertas del estadio se abrieron a las 18 horas con entrada libre y gratuita, y la marea celeste brinda su apoyo al plantel profesional y el cuerpo técnico en la previa del clásico.

El operativo de ingreso se desarrolló por distintos accesos: la Tribuna Cuellar (Baja y Alta) ingresa por el portón 14 de calle Hualfin, la Platea Heredia lo hizo por el portón 5 de calle Orgaz y la Popular Pirata por los portones 1, 2 y 3 sobre la misma arteria. Cabe recordar que la tribuna Preferencial se encuentra inhabilitada por el montaje del escenario para el concierto de Airbag.

En las inmediaciones del estadio se despliega un fuerte operativo de seguridad con cortes de tránsito vigentes desde las 17 y controles de cacheo en todos los accesos. 

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo? El evento es el "Banderazo Gigante" en el Estadio Julio César Villagra para apoyar a los jugadores antes del clásico contra Talleres.

¿Quiénes asisten al evento? Miles de hinchas y familias piratas asisten al evento en un clima de fiesta y expectativa.

¿Cuándo se abrió el estadio? Las puertas del estadio se abrieron a las 18 horas con entrada libre y gratuita.

¿Dónde se realiza el evento? El evento se realiza en el Estadio Julio César Villagra en Córdoba.

¿Cómo se controla el ingreso al estadio? El ingreso se controla mediante distintos accesos y un fuerte operativo de seguridad con cortes de tránsito y cacheos.

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