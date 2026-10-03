Barracas Central superó a Atlético Tucumán y eliminó a River de los playoffs
El "Guapo" quedó en la octava posición con 15 puntos, desplazando al "Millonario", que sin disputar la actual fecha se mantiene con 13.
FOTO: Barracas Central le ganó 3-2 a Atlético Tucumán por la fecha 11 en el Torneo Clausura 2026.
Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- Barracas Central logró una emocionante victoria 3-2 ante Atlético Tucumán en un partido vibrante correspondiente a la undécima jornada de la Zona B del Torneo Clausura 2026, que se definió en el último instante y dejó a River fuera de los play-offs.
Los goles que permitieron la remontada del "Guapo" fueron anotados por Enzo Taborda, a los 13 minutos del segundo tiempo, y Nicolás Orsini, quien convirtió dos tantos a los 30 y 48 minutos finales. Por su parte, Nicolás Laméndola había abierto el marcador para el "Decano", mientras que Maximiliano Villa igualó el partido a los 45 minutos del complemento.
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Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido?
Barracas Central ganó 3-2 frente a Atlético Tucumán.
¿Cuántos goles anotó Nicolás Orsini?
Nicolás Orsini anotó dos goles en el partido.
¿Cuál fue el resultado final?
El resultado final fue 3-2 a favor de Barracas Central.
¿Qué posición ocupa Barracas Central tras esta victoria?
Barracas Central ocupa la octava posición con 15 puntos.
¿Qué equipo quedó fuera de los playoffs?
River quedó fuera de los playoffs tras esta jornada.
[Fuente: Noticias Argentinas]