Barracas Central superó a Atlético Tucumán y eliminó a River de los playoffs

FOTO: Barracas Central le ganó 3-2 a Atlético Tucumán por la fecha 11 en el Torneo Clausura 2026.

Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- Barracas Central logró una emocionante victoria 3-2 ante Atlético Tucumán en un partido vibrante correspondiente a la undécima jornada de la Zona B del Torneo Clausura 2026, que se definió en el último instante y dejó a River fuera de los play-offs.

Los goles que permitieron la remontada del "Guapo" fueron anotados por Enzo Taborda, a los 13 minutos del segundo tiempo, y Nicolás Orsini, quien convirtió dos tantos a los 30 y 48 minutos finales. Por su parte, Nicolás Laméndola había abierto el marcador para el "Decano", mientras que Maximiliano Villa igualó el partido a los 45 minutos del complemento.

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