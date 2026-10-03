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Franco Mastantuono habló sobre críticas tras su debut goleador en la Selección Argentina

El exjugador de River, hoy en la Fiorentina, se mostró feliz por su primer gol en la Selección y comentó sobre las exigencias que enfrenta.

03/10/2026 | 23:56Redacción Cadena 3

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Mastantuono habló tras su debut goleador sobre la vuelta a la Selección y las críticas.

FOTO: Mastantuono habló tras su debut goleador sobre la vuelta a la Selección y las críticas.

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Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- El delantero de la Fiorentina, Franco Mastantuono, celebró su debut goleador en la Selección argentina, pero no evitó hablar sobre las críticas recibidas y afirmó: "La gente sinceramente es muy exigente conmigo".

Además, Mastantuono se mostró con alegría tras el triunfo por goleada, en el cual contribuyó con un tanto ante Burkina Faso, y se expresó tras haber quedado fuera del Mundial 2026: "Muy contento de volver a ponerme la camiseta de la Selección argentina. Me quedé afuera del Mundial, pero pensé en que tenía que seguir trabajando para volver a estar".

Noticia en desarrollo...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué logró Franco Mastantuono recientemente?
Debutó goleador en la Selección argentina.

¿Cómo se siente respecto a las críticas?
Se siente presionado y dijo que la gente es exigente con él.

¿Qué equipo representa actualmente?
Es delantero de la Fiorentina.

¿Qué dijo sobre el Mundial?
Se quedó fuera del Mundial 2026, pero sigue trabajando para volver.

¿Cómo fue su rendimiento en el último partido?
Contribuyó con un gol en la victoria por goleada ante Burkina Faso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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