Franco Mastantuono habló sobre críticas tras su debut goleador en la Selección Argentina

FOTO: Mastantuono habló tras su debut goleador sobre la vuelta a la Selección y las críticas.

Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- El delantero de la Fiorentina, Franco Mastantuono, celebró su debut goleador en la Selección argentina, pero no evitó hablar sobre las críticas recibidas y afirmó: "La gente sinceramente es muy exigente conmigo".

Además, Mastantuono se mostró con alegría tras el triunfo por goleada, en el cual contribuyó con un tanto ante Burkina Faso, y se expresó tras haber quedado fuera del Mundial 2026: "Muy contento de volver a ponerme la camiseta de la Selección argentina. Me quedé afuera del Mundial, pero pensé en que tenía que seguir trabajando para volver a estar".

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Agencia NA