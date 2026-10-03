Miles de hinchas apoyaron a Talleres en La Boutique en la previa del clásico contra Belgrano

FOTO: La Boutique explota: miles de hinchas de Talleres apoyan al equipo en la previa del clásico.

La Boutique de Barrio Jardín fue una verdadera caldera albiazul este sábado. A horas de disputar un nuevo clásico cordobés frente a Belgrano este domingo, una multitud de hinchas y familias de Talleres se dio cita en la histórica cancha para brindar un apoyo masivo al equipo.

El estadio Francisco Cabasés vibró con banderas, cantos y un color inigualable que colmó las tribunas. La marea de simpatizantes copó las inmediaciones y los accesos a la cancha desde la tarde del sábado, transformando el barrio en una fiesta absoluta a puro sentimiento matador.

El banderazo albiazul se convirtió en el punto de encuentro definitivo para que la comunidad albiazul haga sentir su presencia y transmita toda la energía al plantel profesional. Los fanáticos calentaron los motores en un marco inolvidable de comunión entre la tribuna y los futbolistas en la antesala de uno de los partidos más importantes del año.

Con cantos que hicieron retumbar a todo Barrio Jardín, el evento se desarrolló en medio de un clima festivo y pasional. Los simpatizantes albiazules demostraron una vez más su fidelidad incondicional, dejando en claro que el respaldo de la gente estará presente para buscar la victoria en el gran duelo del domingo.

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