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Una mañana para todos Notas

Aguas Cordobesas cortó el servicio y hubo 39 barrios afectados

La empresa realizó tareas de mantenimiento sobre avenida Santa Ana desde las 7 de la mañana del sábado. El suministro se fue recuperando de manera progresiva hacia la noche.

03/10/2026 | 23:53Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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  1.

    Audio. Aguas Cordobesas corta el servicio este sábado: al menos 39 barrios afectados

    Una mañana para todos

    Episodios

Un corte de agua afectó desde las 7 del sábado a 39 barrios de la zona centro y oeste de la ciudad de Córdoba, debido a trabajos de mantenimiento programados por Aguas Cordobesas sobre su red de distribución.

Las tareas se concentraron en avenida Santa Ana, donde las cuadrillas intervieron dos válvulas para mejorar su operación y reducir el impacto de futuras obras.

La vocera de la empresa, Cristina Barrientos, explicó el objetivo del operativo: "Estas tareas se hacen en particular sobre dos válvulas de la red con el objetivo de poder operarlas mejor y reducir el impacto de futuras intervenciones".

Los trabajos tuvieron una duración estimada de 12 horas, y las obras finalizaron alrededor de las 19. La restitución del suministro fue progresiva hacia la noche.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Listado de barrios afectados:

Alberdi

Alto Alberdi

Altos de Santa Ana

Ampliación Las Palmas

Anexo Las Palmas

Bajada San Roque

Bella Vista

Cáceres

Caseros

Centro

Comandante Espora

Crisol Norte

Cupani

Güemes

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lamadrid

Las Dalias

Las Palmas

Marechal

Maurizi

Mirador del Chateau

Nueva Córdoba Obrero

Observatorio

Paso de los Andes

Puente Blanco

Quebrada de las Rosas

Quinta Santa Ana

San Francisco

San Ignacio

San Salvador

San Vicente

Santa Ana Residencial

Teodoro Fels

Tranviarios

Uritorco

Villa Alberdi

Villa Avalos

Villa General Urquiza

Villa Mafekin

Villa Páez

Villa Siburu

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Vidal.

Lectura rápida

¿Qué sucedió el 3 de octubre? Un corte de agua que afectó a 39 barrios de Córdoba.

¿Quién es la vocera de Aguas Cordobesas? La vocera es Cristina Barrientos.

¿Cuánto tiempo duró la interrupción? Durante al menos 12 horas.

¿Dónde se realizaron las obras? Las obras se concentraron sobre la Avenida Santa Ana.

¿Por qué se realizaron estas obras? Para mejorar la operación de las válvulas y reducir el impacto de futuras intervenciones.

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