Aguas Cordobesas cortó el servicio y hubo 39 barrios afectados
La empresa realizó tareas de mantenimiento sobre avenida Santa Ana desde las 7 de la mañana del sábado. El suministro se fue recuperando de manera progresiva hacia la noche.
03/10/2026 | 23:53Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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Audio. Aguas Cordobesas corta el servicio este sábado: al menos 39 barrios afectados
Una mañana para todos
Un corte de agua afectó desde las 7 del sábado a 39 barrios de la zona centro y oeste de la ciudad de Córdoba, debido a trabajos de mantenimiento programados por Aguas Cordobesas sobre su red de distribución.
Las tareas se concentraron en avenida Santa Ana, donde las cuadrillas intervieron dos válvulas para mejorar su operación y reducir el impacto de futuras obras.
La vocera de la empresa, Cristina Barrientos, explicó el objetivo del operativo: "Estas tareas se hacen en particular sobre dos válvulas de la red con el objetivo de poder operarlas mejor y reducir el impacto de futuras intervenciones".
Los trabajos tuvieron una duración estimada de 12 horas, y las obras finalizaron alrededor de las 19. La restitución del suministro fue progresiva hacia la noche.
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Listado de barrios afectados:
Alberdi
Alto Alberdi
Altos de Santa Ana
Ampliación Las Palmas
Anexo Las Palmas
Bajada San Roque
Bella Vista
Cáceres
Caseros
Centro
Comandante Espora
Crisol Norte
Cupani
Güemes
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Lamadrid
Las Dalias
Las Palmas
Marechal
Maurizi
Mirador del Chateau
Nueva Córdoba Obrero
Observatorio
Paso de los Andes
Puente Blanco
Quebrada de las Rosas
Quinta Santa Ana
San Francisco
San Ignacio
San Salvador
San Vicente
Santa Ana Residencial
Teodoro Fels
Tranviarios
Uritorco
Villa Alberdi
Villa Avalos
Villa General Urquiza
Villa Mafekin
Villa Páez
Villa Siburu
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Informe de Francisco Vidal.
Lectura rápida
¿Qué sucedió el 3 de octubre? Un corte de agua que afectó a 39 barrios de Córdoba.
¿Quién es la vocera de Aguas Cordobesas? La vocera es Cristina Barrientos.
¿Cuánto tiempo duró la interrupción? Durante al menos 12 horas.
¿Dónde se realizaron las obras? Las obras se concentraron sobre la Avenida Santa Ana.
¿Por qué se realizaron estas obras? Para mejorar la operación de las válvulas y reducir el impacto de futuras intervenciones.