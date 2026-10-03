Más de 4.200 personas ya se anotaron para la mayor subasta de bienes incautados en Santa Fe

FOTO: El remate será el 16 de octubre en la Estación Belgrano y contará con 224 lotes de distintos bienes.

Más de 4.200 personas de todo el país ya se inscribieron para participar de la próxima subasta de bienes incautados al delito que realizará el Gobierno de Santa Fe. Será el 16 de octubre en la Estación Belgrano de la capital provincial y contará con 224 lotes.

Hasta la tarde del viernes se habían registrado 4.239 interesados provenientes de todas las provincias argentinas. Para participar del remate es obligatorio anotarse previamente y el plazo permanecerá abierto hasta el 8 de octubre.

La subasta será organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y será la sexta realizada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. En los cinco remates anteriores, la Provincia informó que recaudó más de 5.000 millones de pesos.

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Qué se rematará

La oferta estará integrada por 91 motos, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble ubicado en Rosario y diez máquinas Arcade retro para restaurar.

Los lotes podrán verse previamente en la Estación Belgrano. La exhibición se realizará el jueves 15 de octubre, de 9 a 16, y continuará el viernes 16, de 8.30 a 13. La subasta comenzará ese mismo viernes a las 16.

Cada participante podrá adquirir un máximo de cinco lotes. Para inscribirse es necesario ser mayor de edad y completar el trámite en el sitio oficial de la Provincia destinado a la subasta, donde también se encuentra disponible el detalle de los bienes.

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Controles sobre los participantes

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que la inscripción previa permite controlar a quienes pretenden participar del remate. “Cruzamos los datos de las personas que se inscriben para que no tengan vinculación con los delincuentes a los que quitamos los bienes”, señaló el funcionario. Indicó que el procedimiento busca además brindar seguridad a quienes compren alguno de los lotes.

Sobre los vehículos incautados, Figueroa Escauriza precisó que se les cambia la patente y se elimina la vinculación registral con sus anteriores propietarios. “En el Registro de la Propiedad del Automotor se hace un bloqueo de dominio, y el vehículo sale como un 0 kilómetro”, explicó.

En la subasta anterior se habían registrado 5.411 participantes de distintos puntos del país. La Provincia espera que la cifra continúe creciendo hasta el cierre de la inscripción previsto para el miércoles 8.