Malena Garnica, la joven violinista que vuelve a sus raíces y debuta como solista en Cosquín

Malena Garnica tiene 20 años y lleva el folclore en la sangre. Hija del reconocido violinista Néstor Garnica, se formó desde pequeña en su casa, donde el violín se convirtió en una herramienta para expresar aquello que muchas veces no podía decir con palabras.

La joven artista visitó Viva la Radio y compartió su historia, su vínculo con el instrumento y el camino que emprendió para convertirse en solista. Además, presentó “Fortuna, Fama y Poder”, la clásica chacarera de Peteco Carabajal, acompañada por el guitarrista Rodrigo Acuña.

“En mi casa se tocaba folclore. Mi papá me puso el violín en las manos y desde ese momento me enamoré y nunca más lo solté”, contó Malena.

Su recorrido también la llevó hacia la música académica. Después de atravesar una etapa en la que llegó a pensar en abandonar el instrumento, su padre le propuso incorporarse a una orquesta. Así ingresó a la Orquesta Escuela Juvenil de San Telmo y descubrió una nueva pasión por el mundo clásico.

“Me di cuenta de que me gustaba lo clásico y me encantaba estar en orquestas. Es hermoso lo que se forma dentro de una orquesta, saber que tenés el respaldo de tus compañeros”, explicó.

Actualmente forma parte de la Orquesta Académica del Teatro Colón, pero durante los últimos veranos volvió a compartir escenarios con su padre en festivales y peñas. Esa experiencia terminó de confirmar el camino que quería seguir.

“Me di cuenta de que eso era lo que realmente quería. Así que volví a mi raíz y hoy en día estoy presentándome como solista”, señaló.

Uno de los momentos más especiales de su historia está relacionado con el violín que utiliza actualmente. Se trata de un instrumento que perteneció a su padre y que él decidió regalarle.

“Este era de él. Él tiene otro ahora y me dijo: ‘Bueno, este te lo regalo a vos’. Es muy lindo porque era de él”, contó emocionada.

Para Malena, el violín representa mucho más que un instrumento musical. Es también una forma de comunicación personal.

“Muchas veces no me sabía explicar o hablar. Entonces, con el instrumento podía hablar de eso que no podía con palabras”, expresó.

La joven violinista atraviesa ahora una etapa especialmente significativa. El próximo 22 de noviembre se presentará en República Folclore y, además, cumplirá uno de sus grandes sueños: participar por primera vez con su proyecto solista en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Malena ya conoce el escenario coscoíno. Allí acompañó a su padre y también compartió actuaciones con figuras como Peteco Carabajal y Cuti y Roberto. Ahora será el turno de mostrar su propia propuesta.

“Amo el Festival de Cosquín y es uno de mis sueños tocar en ese festival. Ahora voy a estar yo sola con mi proyecto. Es una alegría enorme”, afirmó.

Con el violín heredado de su padre, una formación que une la música académica con sus raíces folclóricas y el impulso de una nueva generación, Malena Garnica comienza a construir su propio camino artístico sin alejarse de aquello que la acompañó desde niña.

Entrevista de "Viva la Radio"