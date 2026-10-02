Djokovic superó a Bu y avanzó a cuartos en el ATP 500 de Pekín con una racha de 31 victorias

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- El serbio Novak Djokovic (12.º) logró una importante victoria en el ATP 500 de Pekín al remontar un difícil partido frente al local Yunchaokete Bu (111.º). Con este resultado, Djokovic extiende su impresionante racha en el China Open a 31-0, reafirmando su dominio en este torneo asiático, donde previamente había derrotado al portugués Nuno Borges con un marcador de 6-3 y 7-6.

En un encuentro sin antecedentes previos, Bu, quien recibió una invitación para participar tras alcanzar los cuartos en Hangzhou y vencer al argentino Juan Manuel Cerúndolo en la primera ronda, comenzó el partido con gran determinación. Después de un desarrollo equilibrado, Bu sorprendió al quebrar el servicio de Djokovic en el séptimo juego, lo que le permitió llevarse el primer set por 6-4.

El segundo set mantuvo la intensidad, con Djokovic dando el primer paso al lograr un quiebre en el cuarto juego. Sin embargo, Bu respondió de inmediato, igualando las acciones. Sin nuevos quiebres, la manga se definió en un tiebreak donde el ex número uno del mundo demostró su habilidad técnica para emparejar el partido.

El impacto del desempate transformó al serbio, quien comenzó el set decisivo con una gran energía. Djokovic rompió el servicio de Bu con un potente golpe cruzado, consolidando su ventaja para colocarse 2-0. Ante un rival que mostraba señales de fatiga, Djokovic aprovechó una doble falta de Bu para ampliar su ventaja a 4-0. A pesar de los intentos de reacción del tenista local, Djokovic mantuvo el control del juego y cerró el set con un contundente 6-2.

Con esta victoria, Djokovic se prepara para enfrentar en la próxima ronda a un posible adversario de gran envergadura, el alemán Alexander Zverev.