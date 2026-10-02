En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Djokovic superó a Bu y avanzó a cuartos en el ATP 500 de Pekín con una racha de 31 victorias

El serbio Djokovic logró su clasificación a los cuartos del ATP 500 de Pekín al vencer al local Bu. Con este triunfo, su racha invicta en el China Open se eleva a 31-0.

02/10/2026 | 16:19Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Novak Djokovic

FOTO: Novak Djokovic

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- El serbio Novak Djokovic (12.º) logró una importante victoria en el ATP 500 de Pekín al remontar un difícil partido frente al local Yunchaokete Bu (111.º). Con este resultado, Djokovic extiende su impresionante racha en el China Open a 31-0, reafirmando su dominio en este torneo asiático, donde previamente había derrotado al portugués Nuno Borges con un marcador de 6-3 y 7-6.

En un encuentro sin antecedentes previos, Bu, quien recibió una invitación para participar tras alcanzar los cuartos en Hangzhou y vencer al argentino Juan Manuel Cerúndolo en la primera ronda, comenzó el partido con gran determinación. Después de un desarrollo equilibrado, Bu sorprendió al quebrar el servicio de Djokovic en el séptimo juego, lo que le permitió llevarse el primer set por 6-4.

El segundo set mantuvo la intensidad, con Djokovic dando el primer paso al lograr un quiebre en el cuarto juego. Sin embargo, Bu respondió de inmediato, igualando las acciones. Sin nuevos quiebres, la manga se definió en un tiebreak donde el ex número uno del mundo demostró su habilidad técnica para emparejar el partido.

El impacto del desempate transformó al serbio, quien comenzó el set decisivo con una gran energía. Djokovic rompió el servicio de Bu con un potente golpe cruzado, consolidando su ventaja para colocarse 2-0. Ante un rival que mostraba señales de fatiga, Djokovic aprovechó una doble falta de Bu para ampliar su ventaja a 4-0. A pesar de los intentos de reacción del tenista local, Djokovic mantuvo el control del juego y cerró el set con un contundente 6-2.

Con esta victoria, Djokovic se prepara para enfrentar en la próxima ronda a un posible adversario de gran envergadura, el alemán Alexander Zverev.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
El serbio Novak Djokovic venció al local Yunchaokete Bu.

¿Qué torneo se está disputando?
El ATP 500 de Pekín.

¿Cuál es la racha de Djokovic en el torneo?
Su racha invicta se eleva a 31-0 en el China Open.

¿Cómo fue el desarrollo del partido?
Djokovic perdió el primer set 6-4, pero ganó los dos siguientes 7-6 y 6-2.

¿Quién será su próximo rival?
Podría enfrentar al alemán Alexander Zverev en cuartos de final.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf