Halle Berry enfrenta denuncia por abuso físico hacia su hijo de 12 años, según su exesposo

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- La actriz estadounidense Halle Berry se encuentra en el centro de una controversia tras la denuncia de su expareja Olivier Martínez, quien ha solicitado una orden de restricción de alejamiento temporal en su contra, a raíz de un presunto caso de abuso físico hacia su hijo en común, Maceo, de 12 años.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el actor francés argumentó que Berry le ha causado "angustia emocional y mental debido al maltrato físico de nuestro hijo menor, Maceo", afirmación que fue presentada en un documento judicial.

En el escrito, Martínez detalla que el "incidente de abuso más reciente" tuvo lugar el pasado sábado 26 de septiembre de 2026, donde supuestamente la actriz "abusó físicamente de nuestro hijo, Maceo, saltando sobre él, rodeándole el cuello con las manos y estrangulándolo".

El actor también menciona que ha habido "otros casos de abuso en los últimos años", lo que agrava la situación. Además, presentó como evidencia una conversación mantenida con Berry, la cual se inició cuando Maceo se comunicó con su padre para que lo retirara antes de lo previsto. En esa charla, Berry expresó: "No, no estoy de acuerdo. ¿Quiere pelearse con su madre? ¿Qué clase de niño estamos criando?"

Al día siguiente, Berry envió un mensaje a Martínez en el que decía: "Me comuniqué con Maceo y le pedí hablar con él. Sé que crees que él toma sus propias decisiones, pero te agradecería mucho que lo animaras a hablar conmigo hoy". En el mismo mensaje, la actriz agregó: "Me siento fatal por lo que pasó anoche, y sé que él también", refiriéndose al incidente.

La respuesta de la actriz

Si bien Halle Berry no ha hecho declaraciones públicas sobre la denuncia, su abogada, Marina Beck, afirmó que la demanda "carece por completo de fundamento", señalando que es "deliberadamente engañosa". Además, la defensa destacó que este tipo de acusaciones por parte de Martínez son recurrentes: "Afortunadamente, Halle está acostumbrada a este tipo de conducta escandalosa por parte del Sr. Martínez y, aunque está profundamente apenada, no permitirá que esto la disuada de luchar por los mejores intereses de Maceo y brindarle el amor y el apoyo que necesita".