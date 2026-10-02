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La Selección argentina se prepara para enfrentar a Burkina Faso en un amistoso clave

Este sábado, la Selección argentina se enfrentará a Burkina Faso en el segundo amistoso de la fecha FIFA, tras su reciente victoria ante Bolivia.

02/10/2026 | 08:04Redacción Cadena 3

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Se viene un nuevo amistoso para la Selección argentina.

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Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- La Selección argentina se medirá este sábado ante Burkina Faso en lo que será el segundo amistoso en esta fecha FIFA. El encuentro está programado para las 21 horas y se desarrollará en el Estadio Monumental, donde se contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, así como su transmisión a través de TyC Sports y Telefe.

El árbitro del partido será el chileno José Cabero, acompañado por sus compatriotas Wladimir Muñoz y Carlos Venegas como asistentes. Este partido se da en un contexto especial, ya que es la previa a la despedida de Lionel Messi, que tendrá lugar el martes 6 de octubre contra Benín.

Argentina llega a este encuentro tras una contundente victoria de 4-0 sobre Bolivia, en un partido donde varios jóvenes talentos se destacaron, tales como Nicolás Paz, Valentín Barco, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Román Vega, Franco Mastantuono y Leonel Flores. Los goles en el partido anterior fueron anotados por Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian "Cuti" Romero y José Manuel "Flaco" López, con dos tantos en cada tiempo.

En cuanto a su rival, Burkina Faso llega con el impulso de haber disputado dos partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones, donde empató 1-1 con Benín y luego logró una victoria por 1-0 ante la República Centroafricana.

Para este amistoso, el Estadio Monumental tendrá un aforo reducido al 50% debido a las sanciones impuestas a la Selección argentina durante el Mundial 2026. Sin embargo, se anticipa que la despedida de Messi será una celebración memorable, con la posibilidad de contar con el 100% del aforo.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará?
Argentina se enfrentará a Burkina Faso en un amistoso internacional.

¿Cuándo se lleva a cabo el encuentro?
El partido está programado para el sábado 2 de octubre a las 21 horas.

¿Dónde se jugará?
El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

¿Cómo llegó Argentina a este partido?
La selección argentina ganó 4-0 a Bolivia en su partido anterior, destacándose varios jugadores jóvenes.

¿Qué se espera para la despedida de Messi?
Se anticipa una celebración con el 100% de aforo en el partido contra Benín el 6 de octubre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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