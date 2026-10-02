La Selección argentina se prepara para enfrentar a Burkina Faso en un amistoso clave

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- La Selección argentina se medirá este sábado ante Burkina Faso en lo que será el segundo amistoso en esta fecha FIFA. El encuentro está programado para las 21 horas y se desarrollará en el Estadio Monumental, donde se contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, así como su transmisión a través de TyC Sports y Telefe.

El árbitro del partido será el chileno José Cabero, acompañado por sus compatriotas Wladimir Muñoz y Carlos Venegas como asistentes. Este partido se da en un contexto especial, ya que es la previa a la despedida de Lionel Messi, que tendrá lugar el martes 6 de octubre contra Benín.

Argentina llega a este encuentro tras una contundente victoria de 4-0 sobre Bolivia, en un partido donde varios jóvenes talentos se destacaron, tales como Nicolás Paz, Valentín Barco, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Román Vega, Franco Mastantuono y Leonel Flores. Los goles en el partido anterior fueron anotados por Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian "Cuti" Romero y José Manuel "Flaco" López, con dos tantos en cada tiempo.

En cuanto a su rival, Burkina Faso llega con el impulso de haber disputado dos partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones, donde empató 1-1 con Benín y luego logró una victoria por 1-0 ante la República Centroafricana.

Para este amistoso, el Estadio Monumental tendrá un aforo reducido al 50% debido a las sanciones impuestas a la Selección argentina durante el Mundial 2026. Sin embargo, se anticipa que la despedida de Messi será una celebración memorable, con la posibilidad de contar con el 100% del aforo.