Daniela Spalla presenta “La Espina”, adelanta su nuevo disco y llega al Cosquín Rock en Córdoba

Daniela Spalla atraviesa un gran momento de su carrera. La artista cordobesa, radicada desde hace 13 años en México, visitó Cadena 3 para presentar “La Espina”, el single que marca el comienzo de una nueva etapa artística y anticipa su próximo álbum.

Durante su visita, Spalla interpretó en vivo algunas de sus canciones junto a su guitarrista Abel y habló sobre el crecimiento de su carrera, sus próximos compromisos internacionales y el vínculo que mantiene con Córdoba, su ciudad natal.

La cantante nació en barrio Argüello y llegó a México en 2013, luego de ser invitada por la artista Jimena Sariñana para acompañarla en algunos shows. Aquella experiencia le permitió abrir nuevas puertas profesionales y concretar oportunidades para grabar y representar su música.

“En ese mes que fui se me abrieron puertas que hasta ese momento en Argentina no se me habían abierto”, recordó Spalla sobre aquel viaje que terminó convirtiéndose en un cambio definitivo de rumbo.

La artista explicó que encontró en México una escena musical con la que se sentía especialmente identificada. Allí compartió espacio artístico con referentes como Natalia Lafourcade, Carla Morrison, Julieta Venegas y la propia Sariñana.

En paralelo, su carrera continuó creciendo en escenarios de gran convocatoria. Spalla recordó que hace dos años realizó su primer show en el Auditorio Nacional y que el año pasado se presentó en el Palacio de los Deportes.

Además, atraviesa nuevamente una temporada de reconocimientos. Está nominada al Grammy Latino por el álbum “Amorío”, realizado en colaboración con el artista Esteman, en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional.

“La Espina”, una nueva etapa

“La Espina” es el primer adelanto de su próximo disco, un trabajo que tiene una conexión especial con Córdoba. Spalla contó que compuso gran parte del álbum durante una estadía en la ciudad entre diciembre y enero, mientras visitaba a su madre y al resto de su familia.

“Sabía que era también un momento de calma para poder escribir. Entonces salió casi todo el disco acá en Córdoba”, explicó.

La canción aborda las contradicciones emocionales que aparecen después de alcanzar aquello que se deseaba y plantea una mirada sobre el costo de algunas experiencias personales.

La cantante también adelantó su próxima gira por Estados Unidos, que comenzará el 27 de octubre en Nueva York y continuará por Chicago, Dallas, Houston y Los Ángeles. Luego viajará a Las Vegas para participar de la ceremonia de los Grammy Latinos.

Pero el calendario también tiene una fecha especial en Argentina: Spalla confirmó su participación en el próximo Cosquín Rock, donde se presentará el 7 de febrero.

Con una nueva canción, un álbum en camino y una agenda que combina escenarios internacionales con el regreso a su Córdoba natal, Daniela Spalla inicia una nueva etapa de su carrera sin perder el vínculo con la ciudad donde nació buena parte de las historias que hoy transforma en canciones.

Entrevista de "Viva la Radio"