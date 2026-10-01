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Fallece chofer en Rincón del Mangrullo: un nuevo incidente en Vaca Muerta

El chofer, que trabajaba en el yacimiento de Vaca Muerta, fue encontrado sin vida por un compañero. Este hecho se suma a una serie de accidentes fatales en la región.

01/10/2026 | 19:46Redacción Cadena 3

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Fallece chofer en Rincón del Mangrullo: un nuevo incidente en Vaca Muerta

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Neuquén, 1 de octubre (NA) -- Un hombre que se desempeñaba como chofer falleció el jueves en el yacimiento Rincón del Mangrullo, ubicado cerca de la localidad neuquina de Añelo, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, según informaron las autoridades locales.

El conductor, cuyos datos personales no han sido revelados, fue encontrado por un compañero dentro del vehículo, quien alertó a los directivos de la empresa YPF.

Tras las primeras investigaciones, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia confirmó el deceso del trabajador, quien era oriundo de Mendoza y formaba parte del Sindicato de Camioneros.

Este fallecimiento se suma a otros incidentes registrados recientemente en la zona de Vaca Muerta. En abril, José Petit, de 51 años, fue hallado sin vida en su dormitorio; trabajaba para la empresa de servicios Transbox, contratada por Pluspetrol para operar en el yacimiento La Calera.

En mayo, otro accidente laboral cobró la vida de Darío Ruiz, un soldador de 43 años que quedó atrapado bajo un caño en el ducto del yacimiento Barrosa.

En agosto, dos trabajadores más fallecieron tras un accidente en una línea de gas de alta presión que provocó una explosión en la planta.

El bloque donde ocurrieron estos incidentes es operado por YPF y Pampa Energía, y representa uno de los más importantes de la región, con una producción diaria de 6.149 millones de metros cúbicos de gas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rincón del Mangrullo?
Un chofer fue hallado muerto por un paro cardiorrespiratorio.

¿Quién era la víctima?
El chofer, oriundo de Mendoza, pertenecía al Sindicato de Camioneros.

¿Qué empresa lo contrataba?
El trabajador estaba vinculado a YPF.

¿Cuáles son otros incidentes recientes?
Otros trabajadores han muerto en accidentes laborales en la misma región.

¿Qué importancia tiene el bloque donde ocurrió?
Es uno de los más significativos de Vaca Muerta, con alta producción de gas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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