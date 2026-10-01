Racing establece condiciones para la salida de Marcos Rojo hacia Estudiantes
Estudiantes busca sumar al defensor central para las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, pero Racing impone condiciones económicas estrictas.
FOTO: Marcos Rojo
Buenos Aires, 1 de octubre (NA) -- La dirigencia de Racing Club ha accedido a negociar la salida anticipada del defensor central Marcos Rojo hacia Estudiantes de La Plata, aunque ha establecido tres condiciones económicas innegociables.
Para permitir la rescisión del contrato antes de diciembre, Racing exige que el "Pincha" compense económicamente por los tres meses restantes del vínculo. Además, el club que lo adquiera debe hacerse cargo de la deuda salarial completa que Racing mantiene con el jugador y pagar un bonus atractivo por cada partido que el defensor dispute en la Copa Libertadores.
Rojo ha decidido abandonar las prácticas con el plantel y ha comunicado que no regresará al predio hasta recibir una llamada del presidente Diego Milito a su representante.
El objetivo del zaguero es participar en la inminente semifinal de la Copa Libertadores contra Flamengo, buscando así recomponer su relación con los hinchas de Estudiantes tras su controvertido paso por Boca Juniors.
En respuesta a este pedido, el presidente Juan Sebastián Verón y los directivos de fútbol, Agustín Alayes y Marcos Angeleri, han dado su aprobación para su retorno. Estudiantes necesita urgentemente un caudillo para enfrentar la complicada serie contra el Timão y tiene hasta el 9 de octubre para formalizar su inscripción.
Esta noche, como un gesto de presión, el defensor asistirá a Florencio Varela por invitación de Gerónimo Rulli para presenciar el partido del León contra Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina.
Si la dirigencia de Estudiantes cumple con las tres condiciones establecidas por Racing, el zurdo regresará a La Plata de inmediato. Sin embargo, si la negociación no prospera por diferencias económicas, Rojo quedará retenido legalmente hasta fin de año. En ese caso, a partir de enero podrá elegir su destino final: volver gratis al club que lo formó o retirarse del profesionalismo a los 36 años para jugar en Las Malvinas, el modesto club de la liga amateur platense donde inició su carrera.
Lectura rápida
¿Qué club está interesado en Marcos Rojo?
Estudiantes de La Plata busca incorporar a Marcos Rojo.
¿Cuáles son las condiciones impuestas por Racing?
Racing exige un resarcimiento por tres meses, que Estudiantes asuma la deuda salarial y un bonus por partidos en la Libertadores.
¿Qué hará Rojo si no se concreta el pase?
Si no se concreta la operación, Rojo permanecerá en Racing hasta fin de año.
¿Cuál es la fecha límite para el pase?
La fecha límite para inscribir a Rojo en Estudiantes es el 9 de octubre.
¿Qué partido presenciará Rojo?
Rojo asistirá al partido de Estudiantes contra Platense por la Copa Argentina.
[Fuente: Noticias Argentinas]