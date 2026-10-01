Sin Cristiano Ronaldo, Portugal venció a Dinamarca y se afirma en la cima de la Nations League

En un partido destacado, Portugal logró sobreponerse a la ausencia de su capitán Cristiano Ronaldo y se llevó una victoria contundente de 4 a 2 ante Dinamarca en Copenhague. Este triunfo marca la tercera victoria consecutiva del equipo, que acumula 9 de 9 puntos en la fase de grupos de la Nations League.

El encuentro comenzó con un gran desempeño de João Cancelo, quien abrió el marcador, seguido de un gol de Gonçalo Ramos, que asumió el rol de delantero en lugar de CR7, tras una jugada combinada con Bruno Fernandes.

A pesar de que Dinamarca logró empatar temporalmente con un gol de Damsgaard, Rasmus Hojlund anotó el segundo tanto, en un homenaje a su ídolo Ronaldo. Sin embargo, en la segunda mitad, Vitinha y João Félix sellaron la victoria para los portugueses, estableciendo el marcador final de 4 a 2.

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En otros partidos de la jornada, Alemania obtuvo su primera victoria bajo la dirección de Jürgen Klopp, superando a Serbia por 2 a 0 en Múnich. A pesar de un inicio decepcionante en el torneo, el equipo alemán mostró una mejoría con goles de Tom Bischof y Florian Wirtz.

Por su parte, Países Bajos logró empatar 2-2 contra un equipo griego que parecía tener el triunfo asegurado, destacándose en el partido a pesar de las dificultades iniciales.

En la misma línea, la jornada de la Nations League incluyó otros resultados como el empate entre Irlanda y Austria y el enfrentamiento sin goles entre Israel y Kosovo. Este desempeño de Portugal, especialmente en un momento de transición sin su figura emblemática, resalta la profundidad del talento en el fútbol luso.