Uber y DiDi en Rosario: todo lo que hay que saber sobre el proyecto de regulación

FOTO: El Ejecutivo envió al Concejo una iniciativa para incorporar las plataformas a la normativa local.

El proyecto que ingresó este jueves al Concejo Municipal de Rosario propone un nuevo marco para el funcionamiento de Uber, DiDi y otras aplicaciones de transporte. La iniciativa busca incorporar estas plataformas al sistema local y establecer condiciones específicas para las empresas, los conductores, los vehículos y los viajes contratados mediante aplicaciones.

El texto, enviado por el Ejecutivo municipal, modifica la Ordenanza 10.544 y extiende su alcance a los servicios privados de movilidad previstos en la Ley Nacional 27.802. La propuesta deberá ser debatida y aprobada por el Concejo antes de entrar en vigencia.

El proyecto autoriza a las plataformas electrónicas a intermediar viajes de taxis, remises y prestadores privados, y establece que todas las empresas deberán inscribirse en un registro municipal. Ese listado será público y deberá actualizarse mensualmente.

FOTO: El proyecto establece requisitos para empresas, conductores y autos.

Qué deberán cumplir las empresas y los conductores

Las plataformas que quieran operar en Rosario deberán constituir domicilio en la ciudad, acreditar inscripción ante ARCA, estar al día con las tasas municipales y contar con un representante o apoderado con residencia permanente en Rosario. En el caso de las personas jurídicas, además, deberán estar constituidas en Argentina y registradas en Santa Fe. La autorización municipal tendrá una vigencia de cinco años mientras no cambien las condiciones originales.

Los conductores deberán contar con licencia profesional categoría D1, ser mayores de 18 años, acreditar anualmente la inexistencia de antecedentes penales, tener libre multa y ser titulares del vehículo o estar autorizados para conducirlo. También deberán cumplir con las exigencias de capacitación y seguridad vial previstas por la legislación nacional.

En cuanto a los vehículos, deberán tener VTV o RTO vigente para transporte de pasajeros, seguro específico para viajes contratados mediante plataformas y patente al día. También tendrán que contar con cuatro puertas y baúl.

Otro de los requisitos será la identificación dentro del vehículo. En el reverso del asiento del acompañante deberá exhibirse el nombre de la aplicación utilizada y un código QR con acceso a los datos del conductor y del auto. No se permitirá agregar luces u otros elementos identificatorios.

FOTO: La normativa fija una tarifa mínima y define cómo será el control municipal.

Cómo se contratarán los viajes y cuánto podrán costar

Los viajes deberán ser solicitados y concertados previamente mediante una plataforma habilitada. Los conductores particulares no podrán levantar pasajeros en la calle, detenerse con ese objetivo ni utilizar paradas reservadas para taxis. Esa posibilidad seguirá siendo exclusiva del servicio público de taxis.

El proyecto establece además una tarifa mínima por viaje: el precio nunca podrá ser inferior al valor del boleto del Transporte Urbano de Pasajeros de Rosario. El articulado no fija expresamente un valor máximo para los viajes solicitados mediante aplicaciones.

Los taxis y remises también podrán incorporarse a estas plataformas sin perder sus habilitaciones tradicionales.

FOTO: Los taxis y remises también podrán incorporarse a estas plataformas.

Las aplicaciones deberán informar antes del viaje la identidad del conductor, su fotografía y sus calificaciones, además de la patente y el modelo del vehículo. También tendrán que mostrar el tiempo estimado de espera, la duración aproximada del viaje y el costo estimado antes de confirmar la contratación.

El usuario podrá elegir distintos medios de pago, compartir el viaje y su ubicación en tiempo real, presentar reclamos y calificar tanto al conductor como al vehículo. La plataforma deberá además permitir la comunicación entre pasajero y chofer sin exponer sus números telefónicos.

Entre las exigencias de seguridad figura también la incorporación de un botón de emergencia, con un protocolo que deberá tener vinculación directa con la Central de Emergencias 911.

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El municipio tendrá acceso a información sobre cantidad de viajes, origen y destino, kilómetros recorridos, horas trabajadas y unidades afectadas al servicio. Las empresas deberán mantener actualizadas sus bases de datos de conductores y vehículos.

La Secretaría de Movilidad será la autoridad encargada de fiscalizar el sistema, realizar inspecciones, requerir documentación, verificar habilitaciones y controlar el funcionamiento de las plataformas.

El proyecto prevé además multas y sanciones para conductores y empresas que incumplan la normativa. En el caso de las plataformas, las sanciones podrán llegar hasta las 3.800 unidades fijas, además de contemplar suspensiones temporales o la cancelación definitiva del registro.

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Las empresas que ya operan en Rosario tendrán 90 días corridos desde la promulgación para adecuarse a las nuevas reglas y completar los trámites de inscripción correspondientes.

De esta manera, el proyecto no plantea una habilitación automática de Uber, DiDi y otras aplicaciones, sino su incorporación a un sistema formal de registro, requisitos técnicos, controles y fiscalización municipal.