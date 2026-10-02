Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 2 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 12° y una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 89%, lo que genera un ambiente algo fresco. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 2 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán similares a las actuales, sin pronósticos de lluvias para el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en la temperatura y el estado del cielo. Para el sábado 3 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 25° con lluvias ligeras. El domingo 4 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 22°, con nubes cubiertas. El lunes 5 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 25° con nubes dispersas. Para el martes 6 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 24° con nubes rotas. Finalmente, el miércoles 7 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 24° con nubes cubiertas.