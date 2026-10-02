Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 2 de octubre
Este viernes 2 de octubre, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 12° y 23°. Se espera cielo con pocas nubes y condiciones de viento leves.
FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 2 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.
Ahora
Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con pocas nubes, con una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 76%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este, y la presión atmosférica se sitúa en 1021 hPa.
El clima hoy viernes 2 de octubre
Para este viernes 2 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en Córdoba presentará variaciones. El sábado 3 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 4 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con cielo cubierto. Para el lunes 5 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. El martes 6 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 7 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Córdoba?
Se anticipa un día con temperaturas entre 12° y 24°, con cielo mayormente despejado.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 13° con una sensación térmica de 13°.
¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas en Córdoba para hoy.
¿Cómo estará el clima el fin de semana?
El sábado se espera una mínima de 16° y máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado.
¿Habrá lluvias en los próximos días?
Se anticipan lluvias moderadas el martes y ligeras el miércoles.