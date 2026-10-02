Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 2 de octubre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 2 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con pocas nubes, con una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 76%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este, y la presión atmosférica se sitúa en 1021 hPa.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para este viernes 2 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Córdoba presentará variaciones. El sábado 3 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 4 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con cielo cubierto. Para el lunes 5 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. El martes 6 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 7 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras.