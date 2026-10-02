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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 2 de octubre

Este viernes 2 de octubre, Tucumán presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 14° y 24°. La humedad alcanzará el 94%, y el viento soplará a 1 m/s desde el norte.

02/10/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 2 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad es del 94%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica se sitúa en 1021 hPa.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para este viernes 2 de octubre, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento serán suaves, con velocidades de 1 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de calor más intensa, aunque no se anticipan lluvias para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentan variados. Para el sábado 3 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 30°, con cielo mayormente despejado. El domingo 4 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 5 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 19°, también con lluvias ligeras. Para el martes 6 de octubre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el miércoles 7 de octubre, la mínima será de 18° y la máxima de 22°, con cielo nublado.

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