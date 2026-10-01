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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 1 de octubre.

El sorteo número 26576 de la quiniela nocturna se realizó el jueves 1 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 6739, que se interpreta como "A primera (Lluvia)".

01/10/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 26576, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el jueves 1 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 6739, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lluvia).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6739
2° 4916
3° 5784
4° 6954
5° 3338
6° 1485
7° 4796
8° 1526
9° 5459
10° 7219
11° 3751
12° 6793
13° 3137
14° 7059
15° 3759
16° 7021
17° 9919
18° 8910
19° 3931
20° 6290

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26576 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 1 de octubre a las 21:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6739.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Lluvia)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 6739.

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