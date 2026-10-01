Brutal asalto a mano armada a una mujer de 69 años en Córdoba: cuatro menores detenidos

Una mujer de 69 años sufrió un violento asalto mientras dormía en su casa de barrio Mariano Fragueiro, en la ciudad de Córdoba. La Policía acudió por una alerta del sistema de alarma y detuvo dentro de la vivienda a cuatro menores de 12, 15, 16 y 17 años.

El hecho ocurrió durante la madrugada en calle Ignacio Tolosa al 800. Rosa, la dueña de casa, contó a Cadena 3 que eran alrededor de las 5 cuando los intrusos la despertaron, la iluminaron con un celular y comenzaron a exigirle dinero.

Según su relato, ingresaron después de forzar el portón del garaje. La mujer no escuchó ruidos previos y se despertó cuando los asaltantes ya estaban junto a ella.

“Constantemente estaba amenazada con un arma de fuego”, recordó. También señaló que le ordenaban que no hablara ni los mirara a la cara. Mientras uno la mantenía amarrada para impedir que se moviera o gritara, los demás revisaban la casa y sacaban los cajones en busca de dinero.

Rosa denunció que la golpearon y que uno de los atacantes le colocó una almohada sobre la cara, impidiéndole respirar. Después la arrojaron al suelo. "Yo me hice la descompuesta en el suelo para que no me hicieran nada", relató, y aseguró que durante ese momento le mantuvieron el arma en la cabeza.

De acuerdo con el parte policial, los efectivos fueron enviados al domicilio por la activación de una alarma. Al llegar, observaron el portón del garaje abierto y escucharon los pedidos de auxilio de la mujer, quien advirtió que había personas dentro de la casa.

Rosa explicó que los intrusos habían cortado la electricidad desde el exterior y que la alarma no sonó en la vivienda, pero la central de monitoreo dio aviso a la Policía. Según su testimonio, los atacantes la soltaron cuando advirtieron la llegada de los uniformados y ella pudo acercarse al garaje.

Durante la búsqueda, los policías encontraron a tres sospechosos en una habitación y al cuarto en el living, donde intentó escapar. La fuerza informó que los menores se resistieron a la detención y que los efectivos utilizaron armamento menos letal. Dos uniformados resultaron lesionados durante el procedimiento.

En el operativo se secuestraron un revólver calibre 32 con cartuchos, electrodomésticos, un pasamontañas, teléfonos celulares, guantes, una barreta de hierro, dinero, linternas y otros elementos. Los cuatro aprehendidos y lo incautado quedaron a disposición de la Justicia.

Un servicio médico asistió a la dueña de casa y a los dos policías lesionados. Durante la entrevista, Rosa manifestó que sentía dolores en el cuello, la nuca y la espalda, y contó que le habían presionado fuertemente el cuello.

La mujer explicó que vive sola y que sus hijos tienen sus propios hogares. Tras el ataque, dijo que reforzará la seguridad de su vivienda y expresó temor a que los detenidos recuperen la libertad por ser menores de edad. “Espero que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.