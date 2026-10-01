Unión Industrial de Córdoba presenta recomendaciones para enfrentar eventos climáticos extremos
Diego Alesso, director del Departamento de Ambiente de la entidad, explicó a Cadena 3 que las pautas son de carácter general y pueden adaptarse a cada actividad.
01/10/2026 | 19:45Redacción Cadena 3
FOTO: Súper niño. (Ilustrativa)
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Informados al regreso
Ante la llegada del fenómeno del Super Niño y la posibilidad de lluvias intensas y tormentas, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) elaboró un conjunto de recomendaciones preventivas destinadas a sus socios. El objetivo es minimizar impactos, cuidar a los trabajadores y asegurar la continuidad de las operaciones.
Diego Alesso, director del Departamento de Ambiente de la entidad, explicó a Cadena 3 que las pautas son de carácter general y pueden adaptarse a cada actividad. “Buscamos exactamente lo mismo: lograr que las empresas puedan seguir trabajando a pesar de este fenómeno meteorológico que todos están prediciendo”, señaló.
Las recomendaciones se centran en ejes preventivos. Incluyen el mantenimiento de techumbres para evitar filtraciones, la limpieza y revisión de desagües pluviales, el control de instalaciones eléctricas exteriores para que sean estancas y no generen riesgos de cortocircuitos, y la verificación de sistemas de iluminación de emergencia y salidas.
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También se contempla el cuidado de los accesos y egresos de los colaboradores, el almacenamiento seguro de productos químicos y residuos, y la atención a elementos sueltos que puedan representar peligro. “Asegurar los accesos y los egresos de nuestros colaboradores. En ocasiones nuestros colaboradores están en la vía pública y también necesitan ahí tener algunos cuidados”, detalló Alesso.
Una de las medidas clave que propone la UIC es generar el hábito de consultar a diario el Servicio Meteorológico Nacional. Las alertas se clasifican por colores (verde, amarilla, naranja y roja) según la gravedad, lo que permite anticipar contingencias y tomar decisiones a tiempo.
Alesso destacó que lo prioritario es la protección de los trabajadores, seguida del resguardo de las instalaciones y el vínculo con la comunidad y los servicios locales. “Lo primero es cuidar a nuestros trabajadores y después cuidar las instalaciones y tener también una relación cercana con todo lo que sea la comunidad”, afirmó.
Entrevista de Informados, al Regreso.
Lectura rápida
¿Qué se elaboró ante la llegada del Super Niño? Un conjunto de recomendaciones preventivas por parte de la UIC.
¿Quién explicó las pautas a Cadena 3? Diego Alesso, director del Departamento de Ambiente de la UIC.
¿Cuáles son algunos de los ejes preventivos recomendados? Mantenimiento de techumbres, limpieza de desagües pluviales y control de instalaciones eléctricas exteriores.
¿Qué medida clave propone la UIC para anticipar contingencias? Consultar diariamente el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Cuál es la prioridad según Alesso? La protección de los trabajadores y el resguardo de las instalaciones.