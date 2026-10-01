Unión Industrial de Córdoba presenta recomendaciones para enfrentar eventos climáticos extremos

Ante la llegada del fenómeno del Super Niño y la posibilidad de lluvias intensas y tormentas, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) elaboró un conjunto de recomendaciones preventivas destinadas a sus socios. El objetivo es minimizar impactos, cuidar a los trabajadores y asegurar la continuidad de las operaciones.

Diego Alesso, director del Departamento de Ambiente de la entidad, explicó a Cadena 3 que las pautas son de carácter general y pueden adaptarse a cada actividad. “Buscamos exactamente lo mismo: lograr que las empresas puedan seguir trabajando a pesar de este fenómeno meteorológico que todos están prediciendo”, señaló.

Las recomendaciones se centran en ejes preventivos. Incluyen el mantenimiento de techumbres para evitar filtraciones, la limpieza y revisión de desagües pluviales, el control de instalaciones eléctricas exteriores para que sean estancas y no generen riesgos de cortocircuitos, y la verificación de sistemas de iluminación de emergencia y salidas.

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También se contempla el cuidado de los accesos y egresos de los colaboradores, el almacenamiento seguro de productos químicos y residuos, y la atención a elementos sueltos que puedan representar peligro. “Asegurar los accesos y los egresos de nuestros colaboradores. En ocasiones nuestros colaboradores están en la vía pública y también necesitan ahí tener algunos cuidados”, detalló Alesso.

Una de las medidas clave que propone la UIC es generar el hábito de consultar a diario el Servicio Meteorológico Nacional. Las alertas se clasifican por colores (verde, amarilla, naranja y roja) según la gravedad, lo que permite anticipar contingencias y tomar decisiones a tiempo.

Alesso destacó que lo prioritario es la protección de los trabajadores, seguida del resguardo de las instalaciones y el vínculo con la comunidad y los servicios locales. “Lo primero es cuidar a nuestros trabajadores y después cuidar las instalaciones y tener también una relación cercana con todo lo que sea la comunidad”, afirmó.

Entrevista de Informados, al Regreso.