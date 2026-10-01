FOTO: Identifican a Carlos Simón Poblete, un desaparecido de la dictadura en Córdoba

Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comunicó la identificación de un hombre que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar en abril de 1977 en la provincia de Córdoba.

Se trata de Carlos Simón Poblete, quien había sido visto por última vez a los 33 años junto a su esposa, María del Carmen Moyano, y cuyos restos fueron inhumados como NN en el Cuadro 33 del Cementerio Municipal de Mendoza.

"El cuerpo de Carlos fue exhumado por el EAAF en 2010 y la identificación fue posible gracias a que su hija, Miriam Fernández, se acercó este año a aportar su muestra de sangre", informó la organización no gubernamental en sus redes sociales.

El EAAF sostuvo que entre 2010 y 2015 llevó a cabo exhumaciones arqueológicas en el Cuadro 33, utilizado para la inhumación de personas sin identidad durante el Proceso de Reorganización Nacional, que derrocó a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón.

Además, las tareas se organizaron en varias etapas, durante las cuales se trabajó en 250 sepulturas y la investigación forense se completó con el análisis antropológico de cientos de cuerpos recuperados para seleccionar los que presentaban características que podrían corresponder a personas desaparecidas.

Tras la identificación de Carlos, ya son cuatro las personas desaparecidas individualizadas en el Cementerio de Mendoza.

El trabajo contó con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el Movimiento Ecuménico de Mendoza y de familiares de personas desaparecidas en Mendoza.