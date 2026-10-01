FOTO: El desgarrador relato de Aixa un año antes de su trágica muerte en Dique Luján

Aixa Dana Mili, una joven de 20 años, fue encontrada muerta en Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre. Un año antes de su fallecimiento, Aixa había compartido un emotivo post en sus redes sociales, donde hablaba de la violencia de género que había sufrido y finalizaba con la inquietante frase: "Hoy cuento, mañana no sé".

En diciembre de 2025, Aixa utilizó su perfil de Facebook para denunciar a su ex pareja, Alejandro Daniel Sofía, quien ahora es considerado el principal sospechoso de su femicidio. En su publicación, relató un episodio violento ocurrido durante una conversación con él, donde se tornó agresivo al negarse a retomar la relación. Aixa escribió: "Vengo a escrachar a este hdp que me quiso matar. El día de ayer, mientras tenía una conversación con mí ex pareja, él se tornó agresivo y me comenzó a insultar".

En esa misma publicación, Aixa también mencionó que había realizado una denuncia formal contra Sofía, asegurando que contaba con una orden de restricción que le prohibía acercarse a ella. "La denuncia ya está hecha, donde tiene una perimetral que por 300 metros no se puede acercar ni a mí domicilio", expresó, agradeciendo a quienes se preocuparon por su bienestar. Aixa cerró su mensaje con la misma frase inquietante: "Hoy cuento, mañana no sé".

La situación se tornó más trágica cuando, el miércoles 30 de septiembre, la joven fue hallada sin vida en su hogar, ubicado en la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján. Un médico de Policía certificó su deceso. Por su parte, Alejandro Sofía fue detenido el jueves en Tigre, cuando se encontraba oculto en la casa de su abuela, tras haber estado prófugo.