El desgarrador relato de Aixa un año antes de su trágica muerte en Dique Luján
Aixa Dana Mili, de 20 años, fue hallada sin vida en Dique Luján, y su ex novio es el principal sospechoso del femicidio. La joven había denunciado violencia de género previamente.
FOTO: El desgarrador relato de Aixa un año antes de su trágica muerte en Dique Luján
Aixa Dana Mili, una joven de 20 años, fue encontrada muerta en Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre. Un año antes de su fallecimiento, Aixa había compartido un emotivo post en sus redes sociales, donde hablaba de la violencia de género que había sufrido y finalizaba con la inquietante frase: "Hoy cuento, mañana no sé".
En diciembre de 2025, Aixa utilizó su perfil de Facebook para denunciar a su ex pareja, Alejandro Daniel Sofía, quien ahora es considerado el principal sospechoso de su femicidio. En su publicación, relató un episodio violento ocurrido durante una conversación con él, donde se tornó agresivo al negarse a retomar la relación. Aixa escribió: "Vengo a escrachar a este hdp que me quiso matar. El día de ayer, mientras tenía una conversación con mí ex pareja, él se tornó agresivo y me comenzó a insultar".
En esa misma publicación, Aixa también mencionó que había realizado una denuncia formal contra Sofía, asegurando que contaba con una orden de restricción que le prohibía acercarse a ella. "La denuncia ya está hecha, donde tiene una perimetral que por 300 metros no se puede acercar ni a mí domicilio", expresó, agradeciendo a quienes se preocuparon por su bienestar. Aixa cerró su mensaje con la misma frase inquietante: "Hoy cuento, mañana no sé".
La situación se tornó más trágica cuando, el miércoles 30 de septiembre, la joven fue hallada sin vida en su hogar, ubicado en la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján. Un médico de Policía certificó su deceso. Por su parte, Alejandro Sofía fue detenido el jueves en Tigre, cuando se encontraba oculto en la casa de su abuela, tras haber estado prófugo.
Lectura rápida
¿Quién era Aixa Dana Mili?
Aixa Dana Mili era una joven de 20 años que denunció violencia de género antes de su muerte.
¿Qué sucedió con Aixa?
Fue encontrada muerta en Dique Luján el 30 de septiembre de 2026.
¿Quién es el principal sospechoso?
El principal sospechoso del femicidio es su ex novio, Alejandro Daniel Sofía.
¿Qué había denunciado Aixa?
Aixa había denunciado violencia de género y tenía una orden de restricción contra su ex novio.
¿Dónde fue hallada Aixa?
Fue hallada en su vivienda en la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján.
[Fuente: Noticias Argentinas]