El Festival la Porteña regresa al Hipódromo de Palermo con su segunda edición
La cita será el sábado 12 de diciembre desde las 16 horas.
01/10/2026 | 12:00Redacción Cadena 3
FOTO: El Chaqueño fue una de las figuras de la primera edición.
Festival La Porteña confirma su segunda edición para el sábado 12 de diciembre en el Hipódromo de Palermo. Tras reunir a más de 10.000 personas en 2025, el encuentro volverá con una jornada al aire libre dedicada al folklore, el baile y las distintas expresiones de nuestra identidad.
La nueva edición proyecta una convocatoria de 12.000 asistentes y se ofrecerá como una experiencia integral de las tradiciones argentinas. Con dos escenarios y más de quince artistas de primera línea, el festival celebrará lo mejor de nuestra música y nuestras raíces. El encuentro se completará con un dinámico paseo de artesanos con más de 30 expositores presentado por ExpoMate, además de clases de danzas folclóricas, comidas típicas, juegos camperos y shows sorpresa. Como novedad musical, este año se sumará una gran propuesta de tango.
Pensado para todas las edades, el festival invita a disfrutar de una jornada en familia y compartir la música, el baile y las tradiciones nacionales al aire libre, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.
Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Ticketek, con valores desde $50.000. La venta comenzará con una preventa exclusiva para quienes hayan comprado entradas para ediciones anteriores de La Porteña. Luego se habilitará una segunda instancia para clientes de Banco Provincia, con 4 cuotas sin interés a través de BAPRO, y, a partir del tercer día, se abrirá la venta general.
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FOTO: Festival la Porteña.
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El regreso del festival da continuidad al camino iniciado en 2025, cuando La Porteña llevó por primera vez su propuesta al Hipódromo de Palermo. Aquella edición convocó a públicos de distintas generaciones, contó con transmisión en vivo de la Televisión Pública y reunió a grandes referentes de la música popular argentina como El Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Sele Vera y Los Pampas, Maggie Cullen, Los Tabaleros y Amar Azul, encargado del gran cierre. También participaron el DJ Tucu Ledesma, junto con Nicolás Membriani y Néstor Ramello en la conducción.
La nueva cita del 12 de diciembre renueva y amplía la apuesta por consolidar un gran festival de folklore al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires. La grilla de esta segunda edición se dará a conocer próximamente.
La Porteña nació hace diez años a partir de un grupo de amigos y estudiantes apasionados por el folklore. Comenzó con peñas en distintos puntos de Buenos Aires y creció con shows y encuentros hasta convertirse en una propuesta anual de festivales y celebraciones populares.
Durante 2025, cuatro jornadas en Groove convocaron a más de 8.000 personas. Ese mismo año, la primera edición del Festival La Porteña reunió a más de 10.000 asistentes en el Hipódromo de Palermo y marcó un nuevo capítulo en el crecimiento del proyecto.
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Las localidades pueden adquirirse por internet a través de PaseShow o de manera presencial en las boleterías. Habrá alternativas de pago que podrán consultarse al realizar la operación.
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En 2026, celebró otras seis noches de encuentro de la mano de Sapucay, Grito de Fiesta reuniendo a más de 10.000 personas y proyectando, para el segundo semestre, una convocatoria de 12.000 asistentes con esta nueva edición del Festival.
La Porteña acerca el género a nuevas generaciones sin perder el vínculo con sus raíces. Su propuesta entiende al folklore como música, baile, sabores, paisajes e identidad y lo convierte en un lugar de encuentro en el corazón de la ciudad.
Lectura rápida
¿Qué evento se confirma para diciembre?
La segunda edición del Festival La Porteña se llevará a cabo el sábado 12 de diciembre.
¿Dónde se realizará el festival?
El festival se realizará en el Hipódromo de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cuántas personas se esperan en esta edición?
Se proyecta una convocatoria de 12.000 asistentes.
¿Cómo se accederá a las entradas?
Las entradas estarán disponibles a través de Ticketek, comenzando con una preventa exclusiva.
¿Por qué es importante el festival?
El festival celebra el folklore y las tradiciones argentinas, acercando el género a nuevas generaciones.