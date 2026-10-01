El Festival la Porteña regresa al Hipódromo de Palermo con su segunda edición

FOTO: El Chaqueño fue una de las figuras de la primera edición.

Festival La Porteña confirma su segunda edición para el sábado 12 de diciembre en el Hipódromo de Palermo. Tras reunir a más de 10.000 personas en 2025, el encuentro volverá con una jornada al aire libre dedicada al folklore, el baile y las distintas expresiones de nuestra identidad.

La nueva edición proyecta una convocatoria de 12.000 asistentes y se ofrecerá como una experiencia integral de las tradiciones argentinas. Con dos escenarios y más de quince artistas de primera línea, el festival celebrará lo mejor de nuestra música y nuestras raíces. El encuentro se completará con un dinámico paseo de artesanos con más de 30 expositores presentado por ExpoMate, además de clases de danzas folclóricas, comidas típicas, juegos camperos y shows sorpresa. Como novedad musical, este año se sumará una gran propuesta de tango.

Pensado para todas las edades, el festival invita a disfrutar de una jornada en familia y compartir la música, el baile y las tradiciones nacionales al aire libre, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Ticketek, con valores desde $50.000. La venta comenzará con una preventa exclusiva para quienes hayan comprado entradas para ediciones anteriores de La Porteña. Luego se habilitará una segunda instancia para clientes de Banco Provincia, con 4 cuotas sin interés a través de BAPRO, y, a partir del tercer día, se abrirá la venta general.

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FOTO: Festival la Porteña.

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El regreso del festival da continuidad al camino iniciado en 2025, cuando La Porteña llevó por primera vez su propuesta al Hipódromo de Palermo. Aquella edición convocó a públicos de distintas generaciones, contó con transmisión en vivo de la Televisión Pública y reunió a grandes referentes de la música popular argentina como El Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Sele Vera y Los Pampas, Maggie Cullen, Los Tabaleros y Amar Azul, encargado del gran cierre. También participaron el DJ Tucu Ledesma, junto con Nicolás Membriani y Néstor Ramello en la conducción.

La nueva cita del 12 de diciembre renueva y amplía la apuesta por consolidar un gran festival de folklore al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires. La grilla de esta segunda edición se dará a conocer próximamente.

La Porteña nació hace diez años a partir de un grupo de amigos y estudiantes apasionados por el folklore. Comenzó con peñas en distintos puntos de Buenos Aires y creció con shows y encuentros hasta convertirse en una propuesta anual de festivales y celebraciones populares.

Durante 2025, cuatro jornadas en Groove convocaron a más de 8.000 personas. Ese mismo año, la primera edición del Festival La Porteña reunió a más de 10.000 asistentes en el Hipódromo de Palermo y marcó un nuevo capítulo en el crecimiento del proyecto.

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En 2026, celebró otras seis noches de encuentro de la mano de Sapucay, Grito de Fiesta reuniendo a más de 10.000 personas y proyectando, para el segundo semestre, una convocatoria de 12.000 asistentes con esta nueva edición del Festival.

La Porteña acerca el género a nuevas generaciones sin perder el vínculo con sus raíces. Su propuesta entiende al folklore como música, baile, sabores, paisajes e identidad y lo convierte en un lugar de encuentro en el corazón de la ciudad.