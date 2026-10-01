Robaron cables de luz y saquearon un camión sanitario en el CPC Empalme

Una grave secuencia delictiva paralizó las actividades durante las primeras horas de la mañana en el Centro de Participación Comunal (CPC) de barrio Empalme, en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba.

Al llegar al establecimiento, los empleados municipales advirtieron la falta total de suministro eléctrico debido al robo del cableado de alta tensión que abastece al predio, sumado al saqueo completo de un colectivo sanitario asignado a la atención veterinaria de la comunidad.

Los delincuentes sustrajeron los cables gruesos de cobre que conectan la red general de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) con la estructura del CPC, dejando sin servicio a todo el complejo.

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A la par del sabotaje eléctrico, los atacantes violentaron el móvil de salud animal ubicado en las dependencias y se apoderaron de insumos médicos clave:

Sustracción de aparatología: se llevaron equipos de precisión e instrumental médico perteneciente a tres veterinarios del municipio.

Robo de insumos: sustrajeron medicamentos y drogas utilizadas habitualmente para los procedimientos de castración de perros y gatos.

Atención resentida: la falta de energía y la pérdida del material quirúrgico retrasó las operaciones administrativas del CPC y obligó a suspender las intervenciones quirúrgicas de mascotas programadas para la jornada.

Tras varios trabajos de contingencia y la intervención de las cuadrillas, la atención al público en las oficinas del centro municipal logró restablecerse con demora recién cerca del mediodía. Hasta el momento, las autoridades policiales no han informado sobre la detención de sospechosos, mientras se investiga el destino del cobre robado para su comercialización en el mercado ilegal.