Talleres puso a la venta un remanente de entradas para el clásico cordobés ante Belgrano

FOTO: El Kempes estará colmado de hinchas albiazules el domingo.

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Talleres informó que ya está disponible un remanente de entradas para el clásico cordobés ante Belgrano, que se disputará este domingo 4 de octubre, a las 17, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

Las localidades corresponden a las plateas Ardiles y Gasparini y cuentan con valores diferentes para socios y no socios.

Platea Ardiles

Socio T: $71.000 + service charge.

Hincha de Talleres no socio: $119.000 + service charge.

Platea Gasparini

Socio T: $55.000 + service charge.

Hincha de Talleres no socio: $91.000 + service charge.

Las entradas se pueden adquirir a través de Boletería VIP.

Solo hinchas albiazules

El clásico se jugará con público local. Los socios de Talleres deben tener la cuota de septiembre al día y abonar el aporte extraordinario correspondiente al Día del Club para ingresar al estadio.

Para los Socios T, el pago del Día del Club funciona, además, como reserva de la ubicación para el partido.