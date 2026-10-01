Talleres puso a la venta un remanente de entradas para el clásico cordobés ante Belgrano
El partido será este domingo a las 17 en el Kempes. "El Matador" habilitó localidades en las plateas Ardiles y Gasparini, con precios diferenciales para socios y no socios. El detalle.
01/10/2026 | 12:44Redacción Cadena 3
FOTO: El Kempes estará colmado de hinchas albiazules el domingo.
Talleres informó que ya está disponible un remanente de entradas para el clásico cordobés ante Belgrano, que se disputará este domingo 4 de octubre, a las 17, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.
Las localidades corresponden a las plateas Ardiles y Gasparini y cuentan con valores diferentes para socios y no socios.
Platea Ardiles
Socio T: $71.000 + service charge.
Hincha de Talleres no socio: $119.000 + service charge.
Platea Gasparini
Socio T: $55.000 + service charge.
Hincha de Talleres no socio: $91.000 + service charge.
Las entradas se pueden adquirir a través de Boletería VIP.
Solo hinchas albiazules
El clásico se jugará con público local. Los socios de Talleres deben tener la cuota de septiembre al día y abonar el aporte extraordinario correspondiente al Día del Club para ingresar al estadio.
Para los Socios T, el pago del Día del Club funciona, además, como reserva de la ubicación para el partido.
Lectura rápida
¿Qué evento se está promocionando?
El clásico cordobés entre Talleres y Belgrano.
¿Quién informó sobre la disponibilidad de entradas?
Talleres.
¿Cuándo se jugará el partido?
El domingo 4 de octubre, a las 17.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el estadio Mario Alberto Kempes.
¿Cómo se pueden adquirir las entradas?
A través de Boletería VIP.