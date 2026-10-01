Colapinto, autocrítico con su error en Bakú: "Fue muy básico, con consecuencias muy grandes"
El piloto argentino repasó el incidente que lo dejó fuera de carrera y provocó el abandono de Gasly y Norris. “Tuvo consecuencias muy grandes para un error que no hay que sobreanalizar”, sostuvo, antes de buscar revancha en Malasia.
01/10/2026 | 12:31Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto anticipó el GP de Bahréin.
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Franco Colapinto hizo autocrítica sobre el incidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán y que terminó con su carrera y la de Pierre Gasly y Lando Norris.
De cara al Gran Premio de Baréin, que se disputará en el Circuito Internacional de Sepang de Malasia, el piloto argentino explicó que el accidente se produjo a partir de una bloqueada de la rueda delantera derecha.
“El error en sí es algo muy simple: una bloqueada de la goma delantera derecha. Frenás con 2% más de lo que tenías que frenar o menos todavía y se bloquea, y después no lo podés parar”, explicó.
Colapinto consideró que las consecuencias fueron mucho mayores que la magnitud del error. “Fueron consecuencias muy grandes para un error que no hay que sobreanalizar: es un error muy básico”, señaló.
En ese sentido, el argentino prefirió dejar atrás lo ocurrido en Bakú y concentrarse en la próxima carrera. “Es una lástima por las consecuencias que tuvo, que es lo peor, pero ya está: ahora hay que enfocarse en lo que viene”, concluyó.
Lectura rápida
¿Quién hizo autocrítica sobre un incidente en una carrera?
Franco Colapinto.
¿Qué ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán?
Un incidente protagonizado por Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris que terminó con sus carreras.
¿Cuál fue la causa del accidente según Colapinto?
Una bloqueada de la rueda delantera derecha.
¿Qué opinó Colapinto sobre las consecuencias del error?
Que fueron mucho mayores que la magnitud del error y que es un error muy básico.
¿Qué planea hacer Colapinto después del incidente?
Dejar atrás lo ocurrido en Bakú y concentrarse en el Gran Premio de Malasia.