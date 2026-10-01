Rally Mundial: Solberg golpea primero en la cita definitiva del WRC en Cerdeña

FOTO: Solberg y su Yaris arrancan al frente en la definición del WRC en Cerdeña

El piloto de Toyota Gazoo Racing, que llegó al Rally de Italia-Cerdeña -Ronda 13 del FIA WRC- a 21 puntos del líder del campeonato, Elfyn Evans, marcó el ritmo en el tramo SS1 Ittiri Arena Show de 2,08 km con un tiempo de 2 minutos y 1,4 segundos.

Solberg fue 0,8 segundos más rápido que el nueve veces campeón mundial Sébastien Ogier, mientras que Evans completó un triplete de Toyota en las tres primeras posiciones, situándose a 1,1 segundos del líder.

Pajari -2° con 213-, Evans -1° con 230- y Solberg -3° con 209- son los tres hombres de Toyota que definen el título de WRC en Cerdeña

Con 35 puntos en juego durante el fin de semana, Solberg sabe que necesita un rally casi perfecto para remontar la ventaja de Evans y conquistar su primer título mundial.

"El objetivo es sencillo, pero conseguirlo es otra historia", afirmó. "Necesito sumar treinta y cinco puntos. Daré lo mejor de mí e intentaré evitar problemas.

"Después de una temporada de altibajos, de alguna manera sigo en la pelea".

Evans necesita solo una carrera regular para ser campeón, pero ya otras veces falló en ese cometido

Evans se enfrentó directamente a su rival más cercano en el campeonato, Sami Pajari, en esta prueba inaugural diseñada para el público, superando al finlandés por 0,4 segundos. Pajari terminó cuarto en la general, a 1,5 segundos del tiempo de referencia de Solberg.

A pesar de contar con una ventaja de 17 puntos sobre Pajari, Evans dejó claro que proteger su renta no será una opción cuando el rally se traslade a los caminos de grava suelta de Cerdeña este viernes.

"Me siento bien por ahora", comentó. "Diría que tengo ganas de empezar, aunque creo que mañana será duro.

"Estamos aquí para pilotar como siempre e intentar hacer un buen trabajo, a pesar de que será todo un desafío. Para lograrlo [ganar el título], hay que pilotar bien. No estamos en situación de tomárnoslo con calma aquí". Ogier se situó entre los aspirantes al título al marcar el segundo mejor tiempo, tras superar a Thierry Neuville en su duelo directo.

«Es solo un inicio breve, pero es agradable ver a tanta gente», comentó Ogier. «Es una forma estupenda de empezar el fin de semana. Mañana la situación será muy distinta y el terreno estará deslizante. Esperemos que el polvo no suponga un problema».

Neuville completó el grupo de los cinco primeros, a 2,3 segundos de Solberg, mientras que su compañero de equipo en Hyundai, Dani Sordo, se situó a solo 0,1 segundos por detrás.

Sordo tuvo un comienzo de rally complicado, a pesar de marcar un tiempo competitivo en el tramo. El español ya había recibido una penalización de 10 segundos por llegar tarde al TC0 —debido a los daños sufridos durante el *shakedown*— y sumó otros 10 segundos de penalización por adelantarse a la salida en el TC1.

«Cometimos un pequeño error en el *shakedown*, pero los mecánicos lograron reparar el coche», declaró Sordo, que compite junto a su nueva copiloto, Patricia Sáiz. «Intentaremos compensarlo con una buena actuación en el rally».

Takamoto Katsuta marcó el séptimo mejor tiempo, seguido por Adrien Fourmaux, Jon Armstrong y Josh McErlean.

El viernes, el rally se traslada a los exigentes caminos de tierra de Cerdeña, donde se espera que la limpieza de la pista y el polvo en suspensión sean factores determinantes en la lucha a tres bandas por el campeonato.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de WRC.com