Maxi Ghione, detenido en Santa Fe: así transcurre su vida en la cárcel

El actor argentino Maxi Ghione se encuentra detenido tras ser acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas, supuestamente utilizando armas de fuego. Durante un allanamiento en su residencia, la Policía de Investigaciones confiscó al menos ocho armas de fuego, las cuales serán incorporadas a la causa.

Después de los procedimientos, el actor fue trasladado a Rafaela, donde permanece bajo detención preventiva a disposición de la justicia, según información de la Agencia Noticias Argentinas. Un audio divulgado en LAM revela que el denunciante afirma que Ghione lo mantuvo encerrado durante cinco horas tras una discusión relacionada con dinero.

"Estaba privado de mi libertad, no me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que me pude ir y, al llegar a mi casa, le reclamé el dinero que me debía. Él se negó y me respondió: 'No te voy a pagar ni una mier...'", se escucha en la grabación.

La investigación sigue su curso, y se espera que con el tiempo se aclare lo ocurrido en el domicilio y la implicación del actor. En los próximos días se definirá la imputación contra Ghione y las acciones que tomará la fiscalía.

¿Cómo pasa sus días tras la detención?

El periodista Julio Armando compartió en Puro Show (El Trece) detalles sobre la vida del actor en prisión, indicando que Ghione está en la alcaldía de Rafaela "junto a 80 reclusos más".

"Todavía no ha recibido visitas, no puede recibir visitas porque está incomunicado. Estamos esperando una audiencia donde se le informarán los cargos", agregó.

Respecto a las armas encontradas, el periodista señaló: "La información que tengo es que las armas cortas están registradas y pertenecen a Maxi. Sin embargo, una escopeta no está registrada".