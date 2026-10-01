Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 1 de octubre.

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El número de sorteo 31629, correspondiente a la quiniela vespertina, se llevó a cabo el jueves 1 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 6799, interpretado tradicionalmente como A primera (Hermano).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6799

2° 1671

3° 2108

4° 4606

5° 1000

6° 1275

7° 2015

8° 5820

9° 0400

10° 3399

11° 9692

12° 5181

13° 5156

14° 3694

15° 6200

16° 0246

17° 8236

18° 4306

19° 3934

20° 4067