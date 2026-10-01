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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 1 de octubre.

El sorteo número 31629 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 1 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 6799, interpretado como "A primera (Hermano)".

01/10/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31629, correspondiente a la quiniela vespertina, se llevó a cabo el jueves 1 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 6799, interpretado tradicionalmente como A primera (Hermano).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6799
2° 1671
3° 2108
4° 4606
5° 1000
6° 1275
7° 2015
8° 5820
9° 0400
10° 3399
11° 9692
12° 5181
13° 5156
14° 3694
15° 6200
16° 0246
17° 8236
18° 4306
19° 3934
20° 4067

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31629 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 1 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6799.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Hermano)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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