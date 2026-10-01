Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 1 de octubre.
El sorteo número 31629 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 1 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 6799, interpretado como "A primera (Hermano)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31629, correspondiente a la quiniela vespertina, se llevó a cabo el jueves 1 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 6799, interpretado tradicionalmente como A primera (Hermano).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6799
2° 1671
3° 2108
4° 4606
5° 1000
6° 1275
7° 2015
8° 5820
9° 0400
10° 3399
11° 9692
12° 5181
13° 5156
14° 3694
15° 6200
16° 0246
17° 8236
18° 4306
19° 3934
20° 4067
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31629 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 1 de octubre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6799.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Hermano)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.